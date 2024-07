A SET minden igényt kielégítő létesítményében találkoztak szerdán reggel a DVSC Schaeffler játékosai. A mindenre kiterjedő általános orvosi vizsgálaton kívül fizikai és élettani felméréseket végeztek el az intézmény szakemberei, írja a debreceni klub honlapja.

Az első napról hiányzott a párizsi olimpiára benevezett trió, a magyar válogatott Füzi-Tóvizi Petra mellett Tamara Haggerty a holland keret tagja, míg az újonnan érkező Kristin Thorleifsdóttir a svéd nemzeti együttes keretébe került be. Ők hárman értelemszerűen, csak az ötkarikás játékok után csatlakoznak a csapathoz. Szintén új szerzemény, a francai jobbátlövő, Océane Sercien-Ugolin, aki ugyan nem lesz ott az olimpián, ám részt vett a franciák felkészülésében, így kapott még néhány nap pihenőt, ő majd hétfőn kapcsolódik be a közös munkába.

Két új arcot így is felfedezhettünk a SET-ben gyülekező hölgyek között: az osztrák válogatott jobbátlövő, Kristina Dramac és az irányító Tóth Nikolett ott volt a csapattal és a hangulatot elnézve egyiküknek sem lesznek beilleszkedési gondjai. A hét hátralevő két napjában a Hódosban vesznek részt a lányok fizikai teszteteken, majd jövő hétfőn megkezdődik a labdás felkészülés az új szezonra.