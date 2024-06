Argentína és Mexikó ellen két könnyed győzelemmel kezdte a magyar válogatott az U20 világbajnokságot, szombaton, a Dél-Korea elleni csoportdöntőn viszont jóval komolyabb feladat várt a meinkre.

A magyar lányoknak pedig vélhetően több volt ez az összecsapás egy sima csoportmeccsnél. És nem csak azért, mert ezúttal találkoztak az első komoly ellenféllel, s mert tudták, hogy ezt az eredményt viszik majd tovább a középdöntőbe. Ez a korosztály ugyanis eddig három világversenyen szerepelt, s mindössze egy mérkőzését veszítette el. A helyszín (Borisz Trajkovszkij Aréna) és az ellenfél (Dél-Korea) ugyanaz volt 2022 augusztusában. Szóval ez egy kicsit becsületbeli ügy is volt a magyar lányoknak.

Az már az első két csoportmeccs alapján látszott, hogy az ázsiai csapat rotációs lehetőségei jóval szerényebbek, mint a magyaroké. Az Argentína elleni, a vártnál szorosabbra sikeredett csoportmeccset szinte végig játszották az alapemberek a kezdősorból. A legkevesebb időt pályán töltő játékos is 56 perc 50 másodpercet játszott. Az pedig egyértelmű volt, hogy ez a magyar válogatott ellen egyenlő az öngyilkossággal.

Volt feszültség

A tétnek megfelelő feszültség érezhető volt Szilágyi Zoltán tanítványain, hiszen az első negyedórában rendre a koreaiaknál volt az előny. Aztán egyre jobb lett a visszarendeződés, felállt fal ellen pedig nem sok esélye volt az ázsiai hölgyeknek, sikerült az ellenfelet átlövésekre kényszeríteni, ezeket pedig Zaj Klára hárította. A 16. percben Csernyánszki Liliána góljával vettük vissza a vezetést (7–6), majd Cseri gólpassza után Kövér Luca találatával először jártunk kettővel előrébb ellenfelünknél. A félidő hajrájáig őriztük az előnyünket, majd a szünetet jelző dudaszó előtti pillanatban egy talpról eleresztett Csernyánszki bombával alakult ki az addigi legnagyobb különbség (13–9).

A második félidőben Cseri ott folytatta, ahol a pihenő előtt abbahagyta, az ő betörésből szerzett góljával már öttel vezettünk. Irányítónk nagyon elkapta a fonalat, hat perc alatt négyszer volt eredményes, s mivel a védekezés és Zaj Klára kapusteljesítménye továbbra is extra volt, ráadásul Csíkos Luca is belelendült, rohamosan nőtt a különbség. A váci átlövő góljával lett tíz a különbség a 38 percben (20–10), innen pedig már nem lehetett visszaút a fáradó koreaiak számára a mezőny egyik legjobb erőnlétű csapata ellen. Nem is volt, a vége 15 gólos magyar győzelem lett, a meccs legjobbjának pedig a DVSC Schaeffler remeklő kézisét, Csernyánszki Liliánát választották.

S, hogy mi változott a 2022-es ifi vb-elődöntőben elszenvedett vereség óta? Nos, a magyar játékosok fizikálisan és játéktudásban is rengeteget fejlődtek, a koreaiaknál pedig mintha megállt volna az idő. Ennek tudható be, hogy a magyar csapat most három góllal többet szerzett, mint két évvel ezelőtt, míg Dél-Korea annyi találatig jutott hatvan perc leforgása alatt, mint akkor az első félidőben…

A magyar válogatott így csoportelsőként, a Dél-Korea ellen szerzett két ponttal a tarsolyában lépett tovább a középdöntőbe, ahol a D-csoportból továbbjutó Dánia és Norvégia lesz az ellenfele. A középdöntő első meccsét vasárnap 16.15-kor játsszák a mieink a később kezdődő dán–norvég meccs vesztese ellen – tudósított a DVSC Schaeffler oldala.