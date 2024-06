Ezt is le kellett játszani, mert a világbajnokság része, de valljuk be túl sok sportértéke nem volt a Magyarország–Mexikó meccsnek. Ennek megfelelően a magyar együttes különösebb megerőltetés nélkül szerezte meg a két pontot – adta hírül a DVSC Schaeffler oldala.

Nézzük a pozitívumokat! A magyar válogatott ezúttal a nagyobb szkopjei csarnokban, a Borisz Trajkovszkij Sportcentrumban lépett pályára, s mivel itt rendezik majd a világbajnokság végjátékát, legalább megismerkedett a csapat ezzel az arénával is. A mienk a szakadéknyi tudáskülönbség ellenére is megtisztelték azzal az ellenfelet, hogy komolyan vették a hatvan percet, s tették mindezt nagyképűsködés nélkül, igazi sportemberként viselkedve. Fontos volt, hogy a két iráni játékvezető végig a kézilabda szabályainak megfelelően ténykedett, nem próbálták meg elvtelenül segíteni a gyengébbet. S szintén örömteli, hogy minden pályára lépő magyar mezőnyjátékos szerzett gólt. Számunkra az is pozitívum, hogy bemutatkozott világversenyen a DVSC Kézilabda kapusa, Lakatos Réka!

Szombaton 13.30-kor elkezdődik a valódi világbajnokság is a mieink számára, hiszen Dél-Korea lesz az ellenfél. A „csoportdöntő” túlmutat azon, hogy melyik válogatott végez a C-jelű négyes élén, hiszen ezt az eredményt viszik magukkal a csapatok a középdöntőbe, így a győztes nagy lépést tehet a nyolc közé jutás felé.

Junior vb, C csoport, 2. forduló

MAGYARORSZÁG–MEXIKÓ 54–10 (26–3)

Szkopje. Vezették: Amir Gheisarian, Ahmad Gheisarian (irániak)

MAGYARORSZÁG: Zaj – Vártok T. 8, Farkas Júlia 3, Csernyánszki 5, Kövér 1, Varga Emília 4, Szabó Anna 1. Csere: Lakatos R. (kapus), Csíkos 7 (1), Gém 8, Faragó Lea 5 (1), Szabó Lili 1, Panyi 3, Törók F. 6, Gajdos 2. Szövetségi edző: Szilágyi Zoltán

Kiállítások: 2, illetve 6 perc.

Hétméteresek: 3/2, illetve -.

A csoport másik mérkőzésén: Dél-Korea–Argentína 33–31