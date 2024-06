A hazai országúti kerékpársport egyik kiemelt rendezvényét, a 2024-es Egyéni Időfutam Bajnokságot tartják meg június 19-én, szerdán Debrecen és Bocskaikert környékén.

Kerékpáros országos bajnokságot rendeznek Debrecen mellett

Forrás: Napló-archív

A szervező DKSI közleménye szerint az ob-n a hazai kerékpársport színe-java képviselteti magát. Itt lesz a regnáló bajnok és a WorldTour-mezőnyben is jól ismert kerékpáros, Valter Attila, de a korábbi évek bajnokai, valamint hazai és nemzetközi sikerekkel büszkélkedő bringások is indulnak. Köztük van Pelikán János, Fetter Erik, Peák Barnabás, illetve a nők mezőnyében a tavalyi U23-as bajnok és friss egyetemi világbajnok, Zsankó Petra is versenyez majd. A szervezők reményei szerint a 2023-as női felnőtt bajnok, a több diszciplinában is klasszis Vas Kata Blankát is az indulók között tudhatják majd.

Így korlátozzák a forgalmat a kerékpáros ob miatt

A verseny napján a 354-es út 35-ös főút és a 4-es főút közötti, 11 km hosszú szakaszát lezárják a forgalom elől reggel 6 órától délután 17 óráig.

A verseny időtartama alatt a 35-ös főútról a 4-es főút igénybevétele céljából nem lehet majd a 354-es főútra felhajtani, valamint az M35-ös autópálya irányából közlekedők a 35-ös főút csomópontja után az útszakasz lezárása miatt nem tudnak továbbközlekedni a közleményben feltüntetett rendőrségi tájékoztatás szerint.

További hasznos információk:

Reggel 6-tól várhatóan 17 óráig Nyíregyháza irányából a 4-es főút bocskaikerti csomópontját a verseny időtartama alatt szintén lezárják.

A 4-es főúton Nyíregyháza felől közlekedők Bocskaikert csomópontja után a 354-es főúton nem közlekedhetnek tovább, valamint a 4-es főúton Bocskaikert irányából közlekedők balra, a 354-es főútra nem kanyarodhatnak rá.

Az M35-ös autópálya irányából a 35-ös főút csomópontjában a 35-ös főútra terelt járművek vezetői a debreceni Füredi út–Böszörményi út kereszteződésében balra kanyarodva a Füredi út–Bem tér-Nyíl utca útvonalon, az Árpád téren balra kanyarodva tudják folytatni útjukat a Kassai úton, egészen a 4-es főútig. A másik lehetőség Hajdúböszörmény központjában jobbra kanyarodva a 3507-es úton a 4-es főútig.

A 35-ös főútról a 4-es főút igénybevétele céljából a 354-es főútra felhajtani szándékozó sofőrök Hajdúböszörmény központjában jobbra kanyarodva, a 3507-es úton közlekedve jutnak el a 4-es főútra. A 4-es főúton Nyíregyháza felől érkezők Bocskaikert csomópontja után balra kanyarodva közlekedhetnek tovább Debrecen irányába a 4-es számú főúton.

Az Egyéni Időfutam Bajnokság versenykiírása itt érhető el.