Már csak két nap, és elrajtol Németországban a várva várt foci Eb. A kontinensviadal miatt már Magyarország is futball-lázban ég, tapasztalhattuk ezt múlt hétvégén Debrecenben is. A cívisvárosi kötődésű, a sportolást közismerten preferáló Dánielfy Gergely a közelmúltban "A vívás mindenkié – Sztárok a páston" nevű rendezvényen is megmérettette magát – sikeresen, hiszen a viadalt meg is nyerte. Az énekes-színész az Origonak arról is beszélt, hogy mit vár a magyar labdarúgó-válogatottól.

A magyar labdarúgó-válogatott legutóbb Izrael ellen nyert Debrecenben, de a foci Eb-n nehezebb meccsek jönnek

Forrás: Napló-archív/Czinege Melinda

Követi az eseményeket

– Annyira nem kaptam foci-neveltetést. Keresztapukám szerette a futballt, az unokatestvérem járt is edzésekre, de nekem mindig a kosár és az NBA volt a favorit. Nem annyira követtem a magyar labdarúgó-válogatott szereplését, de természetesen a mostani idényt figyelemmel kísértem, nagy dolog amit most elértek – hangoztatta Dánielfy Gergő, aki arról is szót ejtett, hogy a barátaival valószínűleg majd egy kocsmában nézi a nemzeti csapat meccseit, és önkívületi állapotban fog szurkolni.

Dánielfy Gergő a magyaroktól továbbjutást vár a foci Eb-n

A skótokat szerintem biztos legyőzhetjük, Svájc azonban már nehezebb falat lesz. A németeket megvertük nem is olyan régen, éppen ezért a magyarok továbbjutására fogadnék, és nem csak azért, mert magyar a szívem

– fogalmazott a videóban Dánielfy Gergő.

A magyarok pénteken Svájc ellen kezdik a tornát, majd jövő héten szerdán Németországgal játszanak, majd a skótok ellen zárják a csoportkört.