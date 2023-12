A felnőtt női röplabda NB II.-ben szombaton délután a DSZC-Eötvös DSE az Egri Városi Sportiskolát fogadta, áll a debreceni klub közleményében.

A DSZC-Eötvös DSE Eger elleni csapata

Forrás: DSZC-Eötvös DSE

A hagyományoknak megfelelően az év utolsó hazai mérkőzése előtt a hazaiak köszöntötték a tavalyi tanév (2022/2023.) tanulmányi és sporteredményei alapján az „Eötvös DSE jó tanuló, jó sportoló” játékosait (a díjazottakat lásd lentebb).

A találkozó hazai ponttal kezdődött, de hiába harcolt ki többször is előnyt a debreceni gárda, a vendégek mindig felzárkóztak, és csak minimális különbséggel nyerték a szettet Dóka Vivienék. A második játszmában már jobban játszott a hajdúsági együttes, és 6-7 pontos előnyt szerzett. Azonban egy hibás támadás és két rossz nyitásfogadás után feljöttek a Heves megyeiek, a hazaiak meginogtak, és egyenlített az Eger. A harmadik játékrészben is sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok, de aztán Kovács Anett sikeres nyitásaival jelentős előnyt alakítottak ki Pálfi Kittiék, amit a szett végéig meg is tartottak. A negyedik etap elején Kozma Kitti köszönt be egy életerős ütéssel, Németh Anna és Berza Fanni révén több centertámadás is eredményes volt, Juhász Flóra a nyitásfogadásból és a támadásból is kivette a részét, így – legalábbis az előző szettekhez képest – nyugodtabb lett a szettgyőzelem.

A DSZC-Eötvös DSE legközelebb 2024. január 14-én az egy ponttal előtte álló Jászberényi Röplabda Klub ellen játszik idegenben.

A tények Női röplabda NB II. DSZC-Eötvös DSE - Egri Városi Sportiskola 3:1 (23, -23, 19, 19) Debrecen, Jerikó u. 17. Vezette: Villás Tibor Richárd, Tóth Tamás. DSZC-Eötvös DSE: Berza Fanni, Juhász Flóra Anna, Pálfi Kitti, Kovács Anett, Dóka Vivien, Németh Anna. Csere: Kiss Lorina (liberó), Papp Csenge (liberó), Kozma Kitti, Lengyel Panna, Nagy Laura. Edző: Szombathy András. Egri Városi Sportiskola: Hernádi Anna, Juhász Dóra Petra, Kovács Villő Enikő, Pelyhe-Nemes Rózsa Napsugár, Hauer-Balázs Viktória, Molnár Gyöngyvirág. Csere: Majoros Petra (liberó), Báder Eszter (liberó), Schachinger Rita, Zeller Petra Anna. Edző: Juhászné Tóth Mária.