Molnár Máté tanítványai tökéletes szezont produkálnak, hat meccsből hatot megnyertek és a mezőny egyetlen csapataként makulátlan mérleggel rendelkeznek. A cívisvárosiak a Tiszacsege ellen szerették volna folytatni kiváló sorozatukat, 21 egységre módosítani eddig gyűjtött pontjaik számát – írta a deac.hu.

A debreceniek ezen tervüket már a középkezdés után tudatosították ellenfelükkel, amint útjára indult a labda, nyomás alá helyezték a sárga-kékeket. Nem is bírták sokáig a vendégek, a 7. percben már a hálóból kellett kiszedniük a játékszert, mely saját játékosukról került a vonalon túlra. Egy minutum elteltével már a hajdúságiak is betaláltak, Sipos Zsombor mattolta a védelmet. Szemre tetszetősen, kombinatívan futballoztak a Molnár-tanítványok, tovább is nyithatták volna az ollót, de kimaradtak a helyzetek. A 31. percben azonban szinte a semmiből szépített az ellenfél.

Sima lett a vége

Fordulás után a 37. percben ismét kapitulált a Tiszacsege, ekkor Bryan Alex is feliratkozott a gólszerzők közé. Próbáltak visszajönni a meccsbe a sárga-kékek, de ezen kísérletek hamar elhaltak. A 60. minutumban végleg eldőlt a párharc, Sipos Zsombor bevitte a negyedik találatot is, így a DEAC begyűjtötte hetedik győzelmét.

A tények: