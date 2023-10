Jobban kezdte a mérkőzést a vendég MTK, két és fél perc után 3–1-re vezettek a fehér mezesek. A nyolcadik percben egyenlített a Debrecen Véniger Kata révén, majd a beálló poszton jól megjátszható Sőlösi Erika góljai után már 9–6 volt a cívisvárosiak javára – írta a klub honlapja.

Demjén Laura mutatott be néhány védést, ebben az időszakban már átvették az irányítást akadémisták. Véniger Kata duplázott, majd Szalai Petra nyomta meg a hajrát, háromszor is betalált, így hétgólos előnnyel fordulhattak a felek.

Tudta növelni már a játékrész elején az előnyt a Loki, Bristyán Dorina átlövése után vezettek először tíz góllal. Ratalics Luca aktivizálta magát, szélről és hétméteresből is betalált, a különbség nagyjából a 10–12 gól között mozgott. A csereként beálló Kovács Noémi is több védéssel vetette észre magát, nem sok hiányzott a lőtt gólhoz sem. A hajrában felszabadultan kézilabdáztak a lányok, akik végül 12 góllal győzték le az MTK-t, amelynek egyik legeredményesebb játékosa az előző szezonban még debreceni akadémistaként szereplő Koczka Lili volt öt találattal. Ezzel a győzelemmel továbbra is száz százalékosak akadémisták az U19 I. osztályban.

A tények: