Augusztus 19. és 27. között Budapesten rendezték meg az idei atlétikai világbajnokságot. A Nemzeti Atlétikai Központban tartott világeseményre 404 088 jegy kelt el, amely minden korábbi becslést és előzetes számítást túlszárnyalt, a legtöbben Nagy-Britanniából érkeztek. A világ sportot szerető része kilenc napig Magyarországra figyelt, s rengeteg tudósítás, videó, fotó tanúskodik arról, hogy valóban egy világesemény zajlott a magyar fővárosban. De milyen lehetett mindez belülről, közvetlenül a versenyzők mellől? Ebbe avatta be a Hajdú Online-t a sárándi Pál Enikő és Fekete Anna.

Enikő három éve versenybíráskodik, munkáját Debrecenben, Nagy Tibor atlétikaedző mellett kezdte először sportolóként. A világbajnokságon az utcai versenyeken, a maratoni futásoknál és a 20 és 35 km-es gyaloglásoknál dolgozott pályabíróként. Felidézte, három éve, amikor kiderült, hogy hazánk rendezi az atlétikai világbajnokságot, már akkor elkezdték felkészíteni a versenybírákat, több képzést és vizsgát teljesítenie kellett az azt követő időszakban. – Idén áprilisban jött a felkérés a részvételre, amire igent mondtam. Azután további felkészítések voltak – mondta.

Forrás: Pál Enikő-archív

Anna önkéntesként a szállítási területen látott el különböző feladatokat.

A VIP-parkolóban, a melegítőpályánál és a hoteleknél segítettem a buszok indulásánál a sportolókat, stábtagokat és a sajtó munkatársait, illetve feladatom volt még a golfkocsikon érkező sportolók fogadása is a callroomban

– foglalta össze röviden. A tavalyi Európa-bajnokságon döntötte el, hogy mindenképp ott lesz a hazai rendezésű világversenyen. A világbajnokság weboldalán figyelt fel arra, hogy önkéntesek jelentkezését várják a szervezők. Eleinte hezitált, de végül elküldte a jelentkezését. Számukra is szerveztek több felkészítést.

Világsztár versenyzőkkel beszélgethettek

– Korábban nem jártam világversenyen, így ekkora stadiont sem láttam még élőben. Az első versenynap előtt megnéztük a pályákat, kipróbáltuk azokat. Fantasztikus élmény volt! Mivel az én versenyszámaim reggelente voltak, így volt lehetőségem a délutáni és az esti programokon nézőként részt venni – árulta el Enikő. Leírhatatlan érzésekkel töltötte el, hogy élőben, közelről láthatja azokat a sportolókat, akiknek a karrierjét a tévén, világhálón keresztül követi. Ráadásul egy szektorban pihentek a versenyzők és a versenybírók is, így megesett, hogy egy világsztár foglalt mellette helyet.

Volt olyan, hogy a mellettem lévő székre ült le a skót Laura Muir vagy a kenyai Beatrice Chebet. Utóbbi például a program és a WIFI-jelszó után is érdeklődött nálam

– idézte fel egy élményét. Elmondta, hogy a magyar származású amerikai súlylökő, Joe Kovacs itthoni rokonaival egy szektorból szurkolt közösen, utóbbiak egyenpólót is készítettek maguknak az eseményre.

Hasonló esetekben volt része Annának is. Felejthetetlen élményként élte meg, hogy a világsztár sportolók alig néhány méterre álltak tőle, beszélgettek, melegítettek. – A versenyt mi is abból a szektorból nézhettük, ahol a versenybírák, stábtagok, versenyzők voltak. Olykor érdekesebb volt a magunk mögött lévő széksorok felé tekinteni, mint a pályára – mondta. Egy igazán érdekes találkozást is megosztott:

egy alkalommal arra lett figyelmes, hogy a melegítőpályán lévő versenyzők a mögötte ülő egyik férfinek integetnek, köszöngetnek, aki nem volt más, mint Usain Bolt edzője, Glen Mills.

– Egyikük oda is lépett, és megkérdezte a sikeredzőtől: mi a titok? Glen Mills ekkor néhány jótanáccsal látta el, amelyre a lengyel sportoló így reagált: „mondani könnyű, csinálni nehéz” – idézte fel.

Forrás: Fekete Anna-archív

A sárándiaktól megtudtuk, hogy a szervezésben résztvevők részére teljes uniformist biztosítottak, így tudták például a versenyzők vagy a sajtó képviselői, hogy kihez mivel fordulhatnak. – Akárhányszor villamosra szálltunk, mindig találkoztunk olyannal, aki valamilyen formában a világbajnokság résztvevője. Jó érzés volt, hogy a budapestiek és a külföldiek is – angolok, hollandok például – odaköszöntek, gratuláltak a helytállásunkért. – mondták. Hozzátették, hogy a stadionban is mindig barátságos volt a közeg. A lelátókon óriási hangulatot csináltak a szurkolók, akik igyekeztek valamennyi versenyzőt biztatni. – Szinte valamennyi nemzet szurkolói rendesen odatették magukat: zászlókkal, dobokkal is készültek a hangos buzdításra – állapították meg. Anna Márton Anitánál érdeklődött a felkészüléséről. A válogatott súlylökő elmondta, hogy igyekeztek a legmelegebb időpontokban edzeni, hogy felkészüljenek az augusztusi időjárásra.

Youhuu-val is találkoztak, még fotók is készültek

Népszerű jelenséggé vált a világbajnokság kabalája, Youhuu, a sportos racka juh. A sajtóban megosztó vélemények jelentek meg vele kapcsolatban, egyesek szerint tolakodó, pimasz volt a stílusa, míg mások viccesnek, kreatívnak tartották.

Egyáltalán nem éreztük pimasznak. Poénos, ügyes volt, kézen állt, felmászott különböző helyekre. Nagyon vicces volt, amikor az egyik futónőt megijesztette, aki amúgy abszolút nem vette zokon ezt. Le a kalappal a jelmez alatt lévő előadóknak, hogy ebben a melegben is bírták a munkát

– állapította meg Enikő.

Anna bevallotta, hogy mikor még plakátokon látta, nem tetszett neki, de élőben már teljesen más lett róla a véleménye. – Őrült jól végezte a dolgát, s nagyon jól nézett ki. Mindenki imádta, a gyerekek mindig szaladtak utána. Mi is készítettünk vele közös képeket – jegyezte meg.