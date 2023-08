Csütörtökön rendkívül fontos meccsen lép pályára a DVSC labdarúgócsapata, hiszen az Európa Konferencia-Liga második selejtezőkörének visszavágóján az Alashkert együttesét fogadják a piros-fehérek a Nagyerdei Stadionban. A tét nem kicsi, hiszen győzelem vagy döntetlen esetén egyaránt a Vasutas jut tovább, míg az örményeknek csak akkor van esélyük a párharc megnyerésére, ha minimum egy góllal felülmúlják a debrecenieket. Az előző összecsapáson többnyire a Dzsudzsák Balázsék akarata érvényesült, melynek eredményeképp Sztefan Loncsar találatával 1-0-ra megnyerte a találkozót a Loki. Többek között az is ismert már, hogy a két rivális párharcának győztese az osztrák, Rapid Wiennel találkozik majd a selejtező harmadik körében. A második felvonás előtt Pallagon tartott sajtótájékoztatót a hajdúsági klub, amelyen Szrdjan Blagojevics vezetőedző elmondta, mindent meg fognak tenni a továbbjutás érdekében. – Nagyon büszke vagyok, hogy itt lehetek, hiszen ez az előző szezonnak köszönhető. Úgy gondolom, hogy hasonló lesz a meccs, mint Örményországban.

Semmi sem dőlt el a győzelemmel, fizikális és megterhelő találkozó lesz. Nagyon jó csapatról beszélünk az Alashkert személyében, természetesen tiszteljük őket, de elsősorban magunkkal foglalkozunk, hiszünk a sikerben. Nem arra gondolunk, hogy milyen lehet a Rapid elleni összecsapás, kizárólag a holnapira. Mindig a következő feladatra koncentrálunk.

– Nem foglalkozunk azzal, hogy előnyben vagyunk, sok meglepetés született már a futballban, remélem, sikerül kiharcolnunk a továbbjutást – fogalmazott a szerb tréner.

Nem lesz könnyű

A debreceni játékosok saját bőrükön, míg a szurkolók televízión vagy a helyszínen láthatták, egyáltalán nem alkotják rossz futballisták az örmény Alashkert csapatát, sőt. Az első, Abovyanban rendezett mérkőzésen többek között Mimito, Akdon vagy Cancarevic is kiemelkedett a mezőnyből. Minden bizonnyal kellő motivációval érkeznek a vendégek a Nagyerdei Stadionba, de biztosak lehetünk benne, hogy a DVSC játékosai is mindent meg fognak tenni a továbbjutás érdekében. A DVSC játékosa, Dorian Babunszki elmondta, csak a saját feladatukra összpontosítanak majd. – Tudjuk, remek csapattal találkozunk, nagyon izgatottak vagyunk. Nehéz meccsre számítunk, főleg, hogy ellenfelünknek is van extra motivációja. Mi is tisztában vagyunk a saját képességeinkkel, csak magunkkal fogunk foglalkozni.

Egy kis lépést már tettünk a továbbjutás felé, de ez nem elég, mindenképpen győzelemre kell játszanunk.

– Mindenki szeret hazai környezetben futballozni, tudjuk, mennyit jelent a szurkolóknak az Alashkert elleni párharc. Reméljük, sokan kint lesznek, igazi futballhangulatra számítunk, ez mindig nagy motivációt jelent. Arra fogunk törekedni, hogy tartsuk a meccstervet, úgy érzem, készen állunk – nyilatkozta az észak-macedón csatár.

A DVSC-Alashkert Európa Konferencia-Liga második selejtezőkörének visszavágóját csütörtökön 21 órakor rendezik a Nagyerdei Stadionban.