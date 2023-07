Június közepén igazolta le a Loki a 19 esztendős tehetséget, Vajda Botondot, aki többek között a beilleszkedésről, a klub megkereséséről, és a céljairól is nyilatkozott a dvsc.hu-nak. – A játékosok és a szakmai stáb is rengeteg segített a beilleszkedésemben, amit ezúton is köszönök nekik. Nagyon tetszik a város, egyre jobban kezdem megismerni, jól érzem magam itt. Nagyon örültem a klub megkeresésének, igazából nem is gondolkoztam azon, hogy szeretnék-e a DVSC tagja lenni. Boldog vagyok, nagy előrelépés a karrieremben a debreceni szerződés – mondta.

Vajda Botond a 2022/2023-as bajnokság tavaszi idényét a másodosztályú Tiszakécskén töltötte, onnan érkezett a cívisvárosba. – Eleinte kicsit nehezebb volt felvenni a ritmust az edzéseken, de azt gondolom, sikerült átlendülnöm.

Megtisztelő, hogy ilyen szép pályafutással rendelkező, jó játékosokkal edzhetek együtt nap mint nap.

Testközelből látom őket, rengeteget tanulok tőlük, sok tapasztalatot szerzek, ezáltal sokat fejlődhetek. Úgy érzem, jó helyen vagyok – folytatta.

A korosztályos válogatott labdarúgó a Kazincbarcika elleni edzőmeccs szünetében lépett pályára, majd az ő passzából szerezte meg a csapat második gólját Bódi Ádám. – Örülök az asszisztnak, de a csapat sikere volt a fontos.

Volt 1-2 olyan tényező, melyen még javítanom kell, de összességében élveztem a játékot és jól éreztem magam a pályán. Elsődleges célom, hogy egyénileg és csapatszinten is fejlődni tudjak, és szeretnék bemutatkozni az NB I-ben.

Tudom, hogy idegenben és a Nagyerdei Stadionban is remek hangulatot varázsolnak a Loki szurkolói, bízom benne, hamarosan én is megtapasztalhatom ezt az érzést a pályáról – fogalmazott.

HBN