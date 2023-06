Néhány hete véget értek Hajdú-Bihar vármegyében is a labdarúgó megyei I. osztály küzdelmei, s a HAON ennek apropóján kérdezi a bajnokságban résztvevő együttesek vezetőedzőit a mögöttük hagyott kiírás tapasztalatairól. A sorban Posta Sándor következik, aki portálunknak értékelte a tavalyi évet. – Amennyiben mindenki a rendelkezésemre állt volna, biztosan jobb pozícióban végeztünk volna. Szűk a keretünk, de az első ötben jó lett volna ott lenni. Az edzésmunkát vizsgálva örülhetünk, hogy jövőre is a legmagasabb megyei osztályban szerepelhetünk.

A téli felkészülésünk sem úgy sikerült, ahogyan azt terveztük. A kezdőcsapatból átlagban két-három játékos volt jelen, így elég nehéz. Az utolsó fordulókban már nem tartottunk edzést, kizárólag a meccseken találkoztunk. Ezek tudatában tényleg hízelgő, hogy sikerült bennmaradni.

Nem egy találkozó volt, amikor sikerült partiban lennünk az ellenféllel, a végére azonban elfáradtunk és kikaptunk. Akadtak olyan összecsapások is, hogy csere nélkül vagy ifistákkal töltöttük fel a keretünket. Az sem segített rajtunk, hogy a kapusunk, Fekete Sándor megsérült, az utolsó fordulókban pedig mezőnyjátékosok álltak a kapuban – fogalmazott a tréner.

Erősíteniük kell

A nyári szünet a topcsapatoknak és a lejjebb helyezkedő egyesületeknek is esélyt ad arra, hogy rendezzék sorokat és lehetőség szerint új játékosokkal erősítsék meg a keretüket. Emellett egy jól sikerült alapozás is nagyot lendíthet egy-egy gárdán, s magasabb célokra ösztönözheti a szakmai stábot és a futballistákat egyaránt. A Létavértes trénere elárulta: vannak kiszemeltjeik, akiknek a megszerzése kulcsfontosságú a következő szezont tekintve. – A klubelnökkel és a szakosztályvezetőkkel már egyeztettünk, nyitottak voltak arra, hogy olyan keretet rakjunk össze, ami akár a bajnoki címért is küzdhet.

Félreértés ne essék, nem szeretnénk az egész együttest kicserélni, hiszen az azt jelentené, hogy senkivel sem vagyunk elégedettek. Vannak olyan labdarúgóim, akik bármelyik megyei csapatban megállnák a helyüket. A védelmet mindenféleképpen meg kell erősítenünk, illetve szeretnénk két kapust is igazolni. Az előző idény bizonyítja, nem szabad egy hálóőrrel nekivágni a bajnokságnak.

Fekete Sándor a megye egyik legjobbja, de félő, hogy csak később térhet vissza. Sosem egyszerű a megyei futballban igazolni futballistákat, de igyekszünk remek keretet összerakni a következő szezonra – nyilatkozta a szakember.

Posta Sándor azt is elmondta, hogy kedvenc mérkőzése a Monostorpályi elleni győzelem, amely bizonyította: ha mindenki a maximumot nyújtja, lehet komolyabb célja is a létavértesi focistáknak.

