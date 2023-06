Talán nem mindenki tudja, de a Nagyerdei Stadion aljában lévő Red&White szurkolói klub mögött egy külön világ nyílik a lelátók alatt. Itt kapott helyet 5 évvel ezelőtt a DEAC-DAK Egyetemi Asztalitenisz Központ, amely azóta is rendkívül magas kihasználtsággal működik. Itt vannak a DAK-DEAC Asztalitenisz Klub sportolóinak edzései, de a Debreceni Egyetem hallgatói is ide járnak pingpongozni, ezen kívül esténként bárki lemehet ütögetni a terembe.

Szükség volt egy otthonra

A hely egyik megálmodója, Horovitz Tamás, a DAK-DEAC elnöke fogadta portálunkat az egyesület egyik edzésén. Miközben a fiatalok végezték a feladataikat, addig mi beszélgettünk a helyszínről, a klubról és a debreceni asztalitenisz helyzetéről is.

– A Debreceni Asztalitenisz Klubot hat éve alapítottuk, és az volt az elsődleges cél, hogy magas szintű utánpótlás-nevelést végezzünk. Fontos volt, hogy legyen egy olyan termünk, ahol akár a nap 24 órájában lehet edzéseket tartani. Annak idején megkerestem Papp Lászlót, Debrecen polgármesterét, hogy szeretnénk a csapatunknak és a sportágunknak egy méltó helyet biztosítani, ami állandó otthonunk lehetne.

Több lehetőséget is megvizsgáltunk, végül a Nagyerdei Stadion lelátói alatt húzódó egyik raktárra esett a választás

– emlékezett vissza.

Horovitz Tamás | Forrás: Molnár Péter

A klub elnöke megemlítette, hogy nagyon sok szakember próbált eredményeket elérni Debrecenben az elmúlt évtizedekben. – Voltak is ügyes játékosok, de a körülmények nem tették lehetővé, hogy kiemelt sikereket érjenek el ezek a fiatalok. Oktatási intézmények tornatermeiben lehetett délutánonként edzeni. Az alkalmak előtt fel kellett állítani az asztalokat, a tréning végén összepakolni, ráadásul rövid intervallumú foglalkozások voltak. Így sajnos nem lehetett komoly eredményeket elérni, hiszen látjuk minden sportágban, hogy rengeteg időt kell a munkára fordítani. Nem elég heti öt edzés, meg kell, hogy legyen 8-10 alkalom is, ez viszont nem volt biztosított korábban – jegyezte meg.

Ezért is volt hatalmas előrelépés, amikor a munkálatok végeztével 2018 júniusában, csaknem 5 éve átadták a DEAC-DAK Egyetemi Asztalitenisz Központot. – Részben az állam, nagyobb részben pedig a Debreceni Egyetem finanszírozásában valósult meg a projekt.

Hatalmas öröm volt ez nekünk, mert igazán innentől kezdve tudtuk megkezdeni a komoly munkát, hiszen ebben a létesítményben már adott volt rá a lehetőség

– mondta.

Horovitz Tamás megemlítette, hogy a versenyszerű asztaliteniszezés mellett teret adnak a kikapcsolódni vágyóknak is. – Jellemzően esténként, miután már lement a csapatainknak az edzése, akkor a tömegsportosok veszik birtokba a csarnokot. Jó látni, hogy nagyon sokan járnak hozzánk rendszeresen pingpongozni – fogalmazott.

Remek eredmények

A klubnak 50-60 versenyzője van, ennek a fele utánpótláskorú sportoló. Nagyjából 8 és 15 év közöttiek a fiatalok, akik már számos remek eredményt szállítottak. Utánpótlásban az U11-es csapat magyar bajnoki címet nyert, páros versenyszámban pedig országos harmadik helyezést értek el. A leány 15 éves korosztályban szintén harmadik helyezett lett a klub versenyzője, illetve az utánpótlás csapat a felnőtt NB III.-as csapatbajnokságot megnyerte, így következő idényben már az NB II.-ben indulhat. Legutóbb pedig egy aradi nemzetközi versenyről tértek haza számos éremmel a klub fiataljai.

A felnőtt korosztályban a női csapat az élvonalban, tehát az Extraligában szerepel, méghozzá remek eredménnyel. A DAK-DEAC ugyanis bejutott a bajnokság négyes döntőjébe, amely ráadásul a Hódos Imre Sportcsarnokban lesz most hétvégén. A debreceni gárda a Budaörsi SC-vel vívja szombaton délelőtt 11 órától az elődöntőt, a másik ágon a Budapesti Erdért SE a Kiskunmajsával mérkőzik majd meg a vasárnapi fináléba jutásért.

A férfi mezőnyben NB I.-es csapata van a klubnak, amely a tabella első felében tartózkodik a bajnokságban, az elnök elmondta, szeretnék, ha egy nap ők is az élvonalban szerepelhetnének. – A legfontosabb azonban, hogy a saját nevelésű fiataljaink szépen beépüljenek a felnőtt együttesekbe. Büszkék vagyunk rá, hogy női és férfi mezőnyben is folyik nálunk az utánpótlásképzés – fogalmazott.

Forrás: Molnár Péter

Élsport és tanulás

A szakember kiemelte, hogy szoros együttműködésben van a klub a DEAC-cal, hiszen az edzőközpontot kialakításában is nagy segítséget nyújtott a Debreceni Egyetem. A női extraligás és férfi NB I.-es csapat pedig DAK-DEAC néven szerepel a bajnokságban. – Sok segítséget kapunk a klubtól és az egyetemtől is, említhetjük akár a terem fenntartását, amiért nagyon hálásak vagyunk. Mi is szeretnénk, hogy az asztaliteniszezőink közül minél többen a Debreceni Egyetemen tanuljanak – fogalmazott.

Ezzel kapcsolatban Horovitz Tamás elmondta, hogy az egyetemnek már van egy kidolgozott rendszere, amivel a versenyzőket segíteni tudja a tanulásban.

Fontos, hogy egy sportoló az egzisztenciáját ne csak az élsportra építse, hanem tanuljon, képezze magát, mert tudjuk, hogy bármi történhet az életben. Nem beszélve arról, hogy egyszer véget ér a sportolói pályafutás és akkor valamihez kezdeni kell

– mondta. Hozzátette, egy diploma olyan lehetőséget ad a kezükbe, amivel sokkal könnyebben tovább lehet lépni.

Fiatalok toborzása

A szakember megemlítette, hogy nincs könnyű dolguk az utánpótlás toborzása terén. – A mai internet uralta világban nehéz kimozdítani a gyerekeket, talán kevesebben is sportolnak, mint a régebbi időkben. A mozogni vágyókat pedig gyakran a legnépszerűbb labdajátékok vonzzák be. Ettől függetlenül hiszem azt, hogy egy ilyen környezetben, ahol a gyerekek jól érzik magukat, ahol jó szakemberek foglalkoznak velük és eredményeket érhetnek el, akik eljönnek hozzánk, azok itt fognak ragadni – fogalmazott.

Forrás: Molnár Péter

Annak idején a lakótelepi játszótereken a beton pingpongasztalokért mindig ment a „harc” a fiatalok között, hiszen szinte állandóan foglaltak voltak. Manapság sajnos már ezek közül is jóval kevesebbet látni. – Én magam is rengeteget játszottam ilyen asztalokon – emlékezett vissza Horovitz Tamás. – Ezek eltűntek és mára talán már el is haladt mellettük a kor, de vannak kiváló kültéri asztalok, amivel pótolni lehetne ezeket.

Biztos vagyok benne, hogy valamilyen módon a tömegsportnak vissza kellene nyerni az erejét. Már elindult egy olyan programunk a tankerülettel együttműködésben, hogy minden iskolából a harmadikos gyerekek járnak hozzánk asztaliteniszezni.

Ez egy jó lépés, de lehetne akár tovább gondolkozni e téren – tette hozzá.

Határon túli kapcsolatok

Az elnök a jövőre nézve elmondta, hogy továbbra is szeretnének minél több ígéretes fiatalt megtalálni az utánpótlás számára, akik majd később akár a felnőtt csapat tagjai is lehetnek. A szakember elárulta, hogy határon túli egyesületekkel is felvették a kapcsolatot ez ügyben. – Átfogó együttműködésünk van, főleg erdélyi csapatokkal.

Két nagyon tehetséges lány érkezett hozzánk, egy Marosvásárhelyről egy pedig Sepsiszentgyörgyről. A program részeként segítettünk nekik az iskolai és kollégiumi elhelyezkedésben, így jobb körülmények között, képzett szakemberekkel edzhetnek, immár klubunk versenyzőiként

– mondta.

Horovitz Tamás végül megemlítette, céljuk, hogy a női mellett a férfi csapat is az élvonalban szerepeljen, a tehetséges fiatalok pedig az alsóbb osztályú csapatbajnokságban szerepeljenek, hiszen így tudnak tovább fejlődni.

Bakos Attila