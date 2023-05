Újabb feladat várt a debreceni kézisekre szerda este, hiszen Székesfehérvárra látogattak Planéta Szimonettáék. A mérkőzés tétje hatalmas volt, mert egy találkozóval kevesebbet játszva, mint a Mosonmagyaróvár, csupán a negyedik helyen álltak Szilágyi Zoltán lányai. Egy győzelemmel akár meg is előzhették volna a riválist. Egyebek mellett mindösszesen négy meccse maradt az idei szezonból a Vasutasnak, kivétel nélkül mindet idegenben kell megvívnia a piros-fehéreknek, amelyek sorát a felemás szezont futó Fehérvár ellen kezdhették meg a cívisvárosiak.

Gyors gólváltással indult a találkozó, debreceni részről Kácsor szerzett vezetést, amelyre érkezett is a hazai egyenlítés. A 4. percben már 2-vel ment a Vasutas, Planéta és Vámos Petra is eredményes volt. A hatalmas lendületet igyekezett tartani a Loki, Bordás Réka növelte az előnyt. A hazaiak apró szabálytalanságokkal próbálták lassítani a piros mezes vendégek lendületét, 2–6-os állásnál időt is kértek a fehérváriak. A játékmegszakítás sem vetette vissza a cívisvárosi lendületet, 12 minutum elteltével ismét időt kért a hazaiak szakvezetője, ekkor az eredményjelzőn már 3–9 állt. Látszódott Planétáékon, hogy nem szeretnének sokáig esélyt adni a hazaiaknak, minél hamarabb igyekeztek eldönteni a mérkőzés lényegi kérdéseit. A kapuban Catherine Gabriel is remek napot fogott ki, Kácsor pedig bedobta a Loki 10. találatát az ellentámadásból. A félidő feléhez érve 5–12-t mutatott az eredményjelző, az sem segített a fekete mezes hazaiakon, hogy rengeteg hibával játszottak, Boldizsár Bianka révén a találkozó első kétperces figyelmeztetése is hozzájuk köthető. A Fejér vármegyeiek közönsége a játékrész végére már hangot is adott elégedetlenségének. A félidő végéhez közeledve a riválisok között állandósult a 8-9 gólos különbség, nagyon úgy festett, a DVSC Scaeffler már az első 30 percben eldöntötte a fontos kérdéseket, 14–21-es vendég vezetésnél vonulhattak az öltözőbe a felek.

A fordulást követően az első találatot Kácsor Gréta szerezte, tovább növelve a cívisvárosi előnyt. A fehérváriak nem tudtak mit kezdeni a Loki dominanciájával, 5 perc elteltével sem találtak a kapuba, míg a vendégek addig 4 gólt is jegyeztek (14–25). A hazai időkérést követően valamelyest tudtak zárkózni Dubánék, de ekkor már túl nagy volt a Vasutas előnye. Igaz, érezhető volt, mintha visszább vettek volna Szilágyi Zoltánék, de összességében az utolsó 15 percre fordulva is az történt a pályán, amit a piros-fehérek akartak, s már 11-gyel vezettek (18–29). A székesfehérváriak becsületére szóljon, a szurkolók egy percre sem hallgattak el, végig buzdították kedvenceiket. 20–30-s állásnál a debreceni tréner időt kért, az 50. minutumban Panyi Krisztina is eredményes volt hajdúsági részről. A cívisvárosi szakvezető a végén lehetőséget adott Torda Vanessa Andreának is, aki remekül teljesített. A hazaiak ugyan az összecsapás végéig mindent megtettek, így sem tudtak komolyabb zárkózást produkálni, a DVSC Schaeffler magabiztosan, 26–37-re megnyerte a szerdai ütközetet.

