A XV-ös rögbi bajnokság befejeződött a DEAC Huszárok együttese számára, a bár megnyerték az NB II.-t, de a rájátszásban a Kecskemét – kiélezett küzdelemben – jobbnak bizonyult a debrecenieknél, és az ellenfél folytathatja az első ligában. Bár, lehet, hogy a Debreceni Egyetem alakulata is ott lehet az élvonalban ősztől. Erről is beszélgettek Aenab Hussain szakosztályvezetővel, s egyben játékossal.

– A VII-es bajnokság viszont most indul – mondta a sportvezető. – Előbb egy minitornával indítjuk a hetes rögbit, aztán pedig indul a nemzeti bajnokság. Ez ugyebár kevesebb létszámban lebonyolított műfaj, gyorsabb is a játék, mert a pálya mérete ugyanakkora, mint amikor tizenöten játszanak. Elég sokat kell futni… Nagyjából kéthetente lépnek pályára a gárdák, így ez egész nyáron tartani fog. Most jön két hét pihenés, aztán belevág a DEAC is a küzdelmekbe, szerintem nem is rossz esélyekkel. Szerencsére sok olyan játékosunk van, akik nagyon szeretik a hetes rögbit, és nyilván jók is benne – mondta a szakember. Az Aenab Hussain-nal készült teljes beszélgetést ide kattintva olvashatják.

HBN