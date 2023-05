Hagyomány, hogy Nyíradonyban évről-évre összegyűlik a hazai aerobik élet színe-java. Idén ezen a hétvégén érkeznek a legjobbak, mert szombat-vasárnap rendezik a településen az Aerobik Magyar Bajnokságot. A versenyre – mely egyben a Magyar Kupa második fordulója is lesz – közel ezer versenyzőt várnak az ország minden szegletéből, 7 éves kortól a felnőttekig több korosztályban zajlanak majd a küzdelmek. A nagyszabású rendezvény házigazdája a debreceni Flex-HD Sportegyesület lesz, ahonnan több mint 120 aerobikos készül árr gőzerővel a megmérettetésre.

– A program mindkét nap reggel 10 órakor kezdődik a Harangi Imre Rendezvénycsarnokban. Szombaton az ifjabbak mutatják be gyakorlataikat, míg vasárnap színpadra lépnek az őszi Európa-bajnokságra készülő, válogatott szintű élsportolók is – ismertette portálunknak Kovácsné Laurinyecz Julianna, a Flex-HD SE elnöke és a verseny igazgatója, aki elmondta, mind felnőtt, mind junior korosztályban több versenyszámban is esélyesek a debreceniek az Eb kijutásra.

MSZ