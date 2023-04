Az MVFC Berettyóújfalu futsalcsapata Tiszaföldvárra látogatott a Magyar Kupa negyeddöntőjének második mérkőzésén. Az első találkozón Trencsényi János gárdája 5–1-re nyert hazai pályán, így szinte el is döntötte a továbbjutás sorsát, azonban nem vehették félvállról a visszavágót sem.

Természetesen nem is tették, az első negyedóra után már 3–0-ra vezetett az MVFC Mattheus egy és Iszák Dominik két találatával. A földvári együttes becsületesen küzdött, a második félidőben két gólt is szerzett, a Mezei-Vill viszont ötöt is, így végül 7–2-re nyert. Iszák Dominik mesterhármasig jutott, betalált Nagy Dániel, illetve két 17 éves tehetség, Erdei Kristóf és Korcsmáros Bence is. Előbbi második, utóbbi első találatát szerezte a Mezei-Vill első számú csapatában.

A berettyóújfalui gárda ezzel bejutott a Magyar Kupa négyes döntőjébe, ami Debrecenben lesz majd május első hétvégéjén.