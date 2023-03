Remek színvonalú meccset hozott a DEAC és az MVFC hétfői esti vármegyei rangadója, melyet a Berettyó 6–3-ra nyert meg, a látottak alapján teljesen megérdemelten. Rafinha, Gál Istán és Matheus találataival ellépett a vendégcsapat, de Tóth Attila szépített. Fordulás után felváltva voltak eredményesek – sorrendben Matheus, Harmati Tamás, Szabó Péter, Thiago és Nagy Imre talált be – az együttesek, így alakult ki a végeredmény.

A debreceniek mindössze másodjára kaptak ki hazai pályán a szezonban, így Trencsényi János, a Mezei-Vill edzője joggal volt elégedett a látottakkal. – Ez a találkozó évek óta kiemelt jelentőségű számunkra, hiszen több egykori játékosunk futsalozott, vagy futsalozik most is a DEAC-nál – hangsúlyozta. – Most viszont extra motiváltak voltunk, duplázott erővel küzdöttünk, és újra bebizonyítottuk, hogy nem vagyunk kis csapat. Mentek a fogadkozások már napok óta, szikráztak a tekintetek az öltözőben, régen láttam ekkora tüzet a csapatomban. Tudtuk, nehéz helyzetben kerülhetünk, ha nem nyerünk a vármegyei derbin, mert sok csapat felzárkózott mögénk.

Le a kalappal mindenki előtt, nagyot küzdöttünk, úgy gondolom, a semleges szurkolók is jól szórakoztak.

Szinte minden volt, ami egy vérbeli rangadón előfordulhat: a két gárda felvonultatta majdnem az összes taktikai elemet, ami a sportágunkban fellelhető. Értékes sikert arattunk, mert a DEAC hazai pályán nagyon erős, a Haladást is felülmúlták nemrégen. Szünetben mondtam a játékosaimnak, hogy a nagy akarás jó, de használjuk egy kicsit az eszünket is, mert a hév elvihet minket egy adok-kapok irányba, mint ahogy ez meg is történt az első góljuk után. Nehéz megtalálni az egyensúlyt, de ha sikerül, az lesz a siker egyik titka. Az akarat az bomba volt, néha még okosan is játszottunk, aminek következtében szép gólokat is szereztünk – értékelt a tréner, akinek csapatára szerdán 20 órától Magyar Kupa-találkozó vár a Tiszaföldvár ellen. – Kétmeccses a párharc, hazai pályán kezdünk, szeretnék olyan játékosoknak is lehetőséget adni, akik eddig talán kevesebbet kaptak. Szerintem az lehet a győzelem egyik kulcsa, hogy ezek a futsalosok mennyire tudnak húzóemberré válni – taglalta Trencsényi János.