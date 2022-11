Újra pályára lépnek a hajdú-bihar megyei csapatok az NB III.-ban. A DVSC II. az Igor Bogdanovics vezette Karcag vendége lesz, míg a DEAC hazai környezetben fogadja a Kisvárda II.-t, a Hajdúszoboszló pedig szintén otthon látja vendégül a Pénzügyőr csapatát. A kis Loki a nyolcadik helyet foglalja el jelenleg a tabellán, de egy győzelemmel és a többi eredmény alakulásának függvényében akár a harmadik helyre is előre ugorhat a forduló végeztével.

A Debreceni Egyetem csapata is minden bizonnyal úgy kezdi el a találkozót, hogy itthon szeretné tartani a három pontot, s amennyiben ez sikerül Sándor Tamáséknak, abban az esetben a második helyre is feljöhet a fekete-fehér együttes. A Hajdúszoboszló is különleges helyzetben van, hiszen akár öt pozíciót javíthat, ha sikerrel abszolválja a következő összecsapást.

Az NB III. Keleti csoportjának 17. fordulójában mindhárom csapat vasárnap, 13 órakor lép pályára.

Orosz Krisztofer