Megkezdődött a debreceni véderdők telepítése, és sok-sok városlakó összefogott, hogy kivegye a részét a munkálatokból. Közel százan vettek részt a közösségi faültetésen, amelyhez csatlakozott a DVSC Kézilabda Kft. csapata is. Ábrók Zsolt ügyvezető mellett négy fiatal játékos, Csernyánszki Liliána, Halinda Viola, Hermann Zille és Véniger Kata is gereblyét, valamint lapátot ragadott és szakszerű mozdulatokkal több facsemetét is elültettek – számolt be a DVSC Schaeffler hivatalos oldala.

A véderdők célja a nyugat felől, a mezőgazdasági területekről származó porterhelés mérséklése. Ezen kívül a fásított területek rekreációra, pihenésre és szemléletformálásra is szolgálnak majd. Először a Vértessy-kúriánál alakítottak ki pormegkötést segítő véderdőt több mint 700 facsemete elültetésével közel 3 hektáros területen. Összesen négy véderdő lesz a városban, amelyek együttesen 96 ezer kilogramm port kötnek meg évente. A fák 16 ezer gépjármű levegőszennyező hatását ellensúlyozzák majd, javítva a debreceni levegő minőségét.