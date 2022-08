Ahogy az elmúlt években már megszokhattuk, az idei augusztus végén is a 3x3-as kosárlabdáé a főszerep a Nagytemplom előtt. A cívisváros az U18-as világbajnokságot és a World Tour Masters elnevezésű tornát látja vendégül.

A vb keddi napján a magyar lányok játsszák le első két mérkőzésüket a csoportban, szerdán pedig jönnek a fiúk. A Lekli József vezette együttes nehéz csoportba került, amelyben Németország, Szerbia, Egyiptom, illetve Trinidad és Tobago lesz az ellenfél. Az előző idényben a DEAC kosárlabdacsapatának segédedzőjeként is dolgozó szakember a HAON-nak nyilatkozott a felkészülésről és az esélyekről. – A nyár elején kezdtük meg a munkát a fiúkkal, és egy hét pihenő kivételével idáig végig dolgoztunk. Több edzőmérkőzést is játszottunk, illetve részt vettünk egy budapesti és egy horvátországi tornán is – mondta.

A szakember véleménye szerint a 3x3-as kosárlabda kapcsán nagyon fontos a fizikális felkészülés, hiszen „csak” 10 perc egy találkozó, de az végig nagyon intenzív. Mivel egy palánkra játsszanak a csapatok, ezért támadásból azonnal át kell menni védekezésbe és ugyanezt fordítva.

A csoportmeccsek során Lekli József nehéz összecsapásokra számít. – A szerbek mindig jók, a németek erős csapattal érkeznek, Egyiptom pedig jó helyezést ért el a tavalyi vb-n. Trinidad és Tobago számomra amolyan sötét ló, nem igazán tudjuk, hogy mire számíthatunk tőlük. Okosan és agresszívan kell játszanunk ahhoz, hogy a fizikális különbségeket eltüntessük – hangsúlyozta.

Az öt csapatos csoportokból az első két helyezett juthat be a negyeddöntőkbe.

– Ha továbbmennénk, az óriási eredmény lenne. Ezeknek a fiúknak nem sok lehetőségük lesz világbajnokságokon játszani, ezért azt mondtam nekik, hogy hozzanak ki magukból mindent és élvezzék a meccseket. Aztán meglátjuk, hogy mire lesz elég, a lényeg, hogy a végén tükörbe tudjunk nézni

– fogalmazott.

A válogatott edzője otthonosan mozog a cívisvárosban, hiszen – ahogy már írtuk – a DEAC stábjában dolgozott, és a csapattal is sokat készültek az Oláh Gábor utcai sportkomplexumban. – Nagyon szeretem Debrecent, a családommal is gyakran járunk ide, a Nagytemplom előtti tornáknak pedig különleges hangulatuk van. Örülök neki, hogy a srácoknak hazai közönség előtt lesz lehetőségük pályára lépni – mondta. Hozzátette, biztos benne, hogy a szurkolók biztatása plusz löketet ad majd tanítványainak.

Az U18-as magyar fiú válogatott szerdán délelőtt 10 óra 15 perctől Szerbiával, 12 óra 45 perctől pedig a németekkel küzd majd meg. A pénteki folytatáson 13 órától Trinidad és Tobago, 15 óra 15 perctől pedig Egyiptom lesz az ellenfél. Bízunk benne, hogy a szombati negyeddöntők alkalmával is érdekelt lesz még Lekli József együttese.

Bakos Attila