Két győzelemmel és egy szoros vereséggel tértek haza a DEAC frizbisei a március 6-i székesfehérvári Ultimate4’s országos verseny első fordulójából; ez egy különleges versenysorozat, amely az ultimate megszokott 7-7 elleni játékától eltérően négyfős csapatok részvételével zajlik – derül ki a Debreceni Egyetem sportklubjának március 9-i közleményéből.

„Az ultimte4’s az ultimate frizbi egy új formája. A sportág nemzetközi szövetsége 2021-ben alkotta meg az új sportágat azzal a céllal, hogy növelje annak esélyét, hogy a frizbi a 2028-as, Los Angelesben rendezendő olimpia része legyen. E kezdeményezéshez a hazai szövetség is csatlakozott, és megszervezte az első ultimate4’s bajnokságot, amely négy fordulóból áll, és hat csapat részvételével zajlik”

– mondta Rácz Árpád a DEAC frizbi szakosztályának vezetője. Kifejtette: a székesfehérvári versenyre rutinos csapattal érkeztek, de érezhető volt az év eleji forma, és az, hogy a szabadtéri szezon csak most indul.

– Még így is nagyon jó eredményt értünk el. Két nagyarányú győzelmet arattunk (16:4 és 7:2), és mellette egy igazán szoros derbin egyetlen ponttal maradtunk alul (9-10). Az látszik, hogy még szoknunk kell ezt a formátumot, de abban is biztos vagyok, hogy az ultimate-nek ebből a pörgős változatából több olyan taktikai és technikai elemet is megtanulhatunk, amelyek hasznunkra lesznek az idei fő versenysorozatunkban, az országos bajnokságban – mutatott rá.