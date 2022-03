A tavaly nyáron átadott Dakar Ring-bemutatkozás annyira jól sikerült, hogy az első teljes idényükben több, motoros- és autós­szakág versenynaptárába is bekerült a Hajdúhadház határában található helyszín.

– Rendkívül jó a pálya fogadtatása, az autósoknak, a motorosoknak és a gokartosoknak is igencsak tetszik az aszfaltcsík kihívást jelentő vonalvezetése. Jelenleg 1100 méter hosszú és 8-9 méter széles a pálya, de ez nem a végleges kialakítás, már dolgozunk rajta, hogy nagyjából másfél kilométer legyen a nyomvonal. Úgy érezzük, hogy a nyárra elkészülő új aszfaltcsíkkal már valóban imponáló méretű lesz a Dakar Ring – nyilatkozta a Hajdú Online-nak Markos Cintia, a hajdúhadházi létesítmény adminisztrációs feladataiért felelős vezető.

Forrás: Markos Cintia-archív

Megtudtuk, a pályahasználók összetétele teljesen vegyes, a licences versenyzők mellett a hobbisták és a gyakorolni vágyók is motorra vagy autóba ülnek az új ringen, sőt a kikapcsolódásra vágyók is rendszeres látogatók. – A versenyzők az előttük álló viadalra készülnek, a hobbisták feszegetik a gépük, illetve a saját határaikat, de sokan vannak, akik megismerni, bejáratni akarják a gépjárművüket.

Egyre többen gondolják úgy, hogy a friss jogosítványukkal inkább egy zárt pályán gyakorolnak, mintsem a városi közlekedésben, hiszen így sokkal biztonságosabb vezetni.

De emellett a szórakozni vágyók is foglalnak nálunk pályát és járművet, ugyanis a gokartozás nagyon népszerű kikapcsolódási forma – mondta az illetékes.

Az autósok, a motorosok és a gokartosok is megkedvelték a Dakar Ring vonalvezetését

Forrás: Dakar Ring-archív

Több szakág küzdelmei

A jelenlegi tervezet szerint ebben az évben hivatalos supermoto-, gokart- és autóverseny is lesz a Dakar Ringen. – Április elején, a KZ Invest Kupa autós körverseny egyik fordulójával kezdjük a versenyszezont. Ezt követően motor-, illetve gokartversenyeknek is házigazdái leszünk. A hivatalos viadalok már bekerültek a versenynaptárba, de emellett úgynevezett házi versenyek is várhatók a Dakar Ringen. Bízunk abban, hogy minden szurkoló megtalálja a számára izgalmas eseményt a pályánkon – fogalmazott Markos Cintia. Arról is beszámolt, hogy folyamatos fejlődés, fejlesztés jellemezi a létesítményt. – A kilátogató nézők számára a ring több részén is kialakítottunk pontokat, ahonnan biztonságos körülmények között kísérhetik figyelemmel a pályán zajló eseményeket. A visszajelzések alapján készek vagyunk az innovatív változtatásokra, a folyamatos fejlesztés hívei vagyunk – zárta a beszélgetést a Dakar Ring képviselője.

Boros Norbert