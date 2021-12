A szünetet követően nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a DEAC. Bereczki a lécet trafálta el, ez adta meg ennek a felvonásnak az alaphangját. Ekkor még bosszankodhatott a debreceni játékos, ám az 51. percben már ünnepelhetett, hiszen egy szöglet után a fejese már beakadt. Újabb veszélyes sarokrúgást végzett el a DEAC az 58. minutumban, a menteni próbáló Szilvási Péter a saját kapuját vette be. A folytatásban a sényőiek kapuvédője kétszer is jól avatkozott a játékba, így a gólra éhesen érkező Székellyel és Bereczkivel egyaránt kibabrált. A második játékrész derekán Székely döntötte el a találkozót. Ez a debreceni találat is szögletből született, Spitzmüller kapta meg a legurítást, a csapatkapitány mesteri ívelése pedig Székely fejét találta meg. Az utolsó tíz percben még voltak lehetőségei a Debrecennek, Sárosi a tizenhatoson belül a jobb alsót nézte ki magának, de a lökete mellé ment. Aztán egy kapu előtti kavarodásnál Sidibét csak egy hajszál választotta el a góltól. Trencsényi szép tekerése pedig a lécen csattant.