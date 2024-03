Telt ház előtt vetítették le nagypénteken este a Petőfi Sándor és a márciusi ifjak forradalmi napját, március 15-ét feldolgozó filmet az Apolló moziban. A Most vagy soha! debreceni bemutatóját követően a főszerepet játszó Berettyán Nándor, valamint Vranyecz Artúr (Kubinyi Ágoston) és Dánielfy Zsolt debreceni színészek, illetve a Degré Alajost játszó Berettyán Sándor részvételével tartottak közönségtalálkozót Némethy-Szilágyi Norbertnek, a Borostyán produkció vezetőjének moderálásával.

A vetítést megelőzően Puskás István, Debrecen kultúráért felelős alpolgármestere köszöntötte a közönséget. Mint fogalmazott, minden egyes film egy kicsit személyes történet, amelybe a néző belép, amely a nézőt magával ragadja, s így valamilyen formában részesévé válik, beleviszi az ismereteit, a személyiségét.

A mostani alkalom pedig még inkább közel áll hozzánk, hiszen debreceni színészeket – köztük a főszereplőt –, a Csokonai Színház művészeit is láthatjuk, s így módunk van arra, hogy Debrecent is viszontlássuk a vásznon

– emelte ki.

Puskás István, Debrecen kultúráért felelős alpolgármestere a rendezvényen

Hozzátette, Debrecen kultúrája nemcsak lokális, nemcsak a városról és a cívisvárosiaknak szól, hanem kihat a nemzet kultúrájára is. Az Ady Endre Gimnázium kiváló színészeket adott a hazai színjátszásnak, filmiparnak. Az egykori növendékek most ott vannak a márciusi ifjak között, amely jól bizonyítja: Debrecen kultúrája nemcsak helyi, de nemzeti érték is.

Mindenki megkapta, amit várt ettől a filmtől

A vetítést követően a vászonról „kilépve”, a közönség előtti székeket foglalták el a találkozóra érkezett színészek, s többek között beszéltek a szereplőválogatásról, kulisszatitkokat árultak el a forgatásról, amelyről egyebek mellett kiderült: nem csak Budapesten, de Sopronban is vettek fel jelentet a filmhez. Érdekességek hangzottak el arról is, hogyan tudták összeegyeztetni a színészek a színházi próbáikat és a forgatásokat.

Úgy gondolom, mindenki megkapta, amit várt ettől a filmtől: az akciót, a történelmi filmet, s láthattuk Petőfi Sándort is. Úgy gondolom, egy minőségi magyar filmet láthattunk

– mondta a beszélgetés elején Némethy-Szilágyi Norbert. Berettyán Nándor rámutatott, mindenki tanult március 15-ről, ismeri, alakított ki az eseményekkel kapcsolatban véleményt magának, így nem meglepő, hogy ezáltal megosztó a film. – Igyekeztünk bemutatni azt, mit is értek el akkor a márciusi ifjak: az, hogy ma a kislányomnak magyar nyelven olvashatok mesét, az többek között nekik köszönhető, ezért harcoltak. De igyekeztünk bemutatni a szereplők emberi oldalát is. Petőfi úgy érezte a nép lelkét, úgy meg tudta szólítani, ahogy azt azóta sem tudta más – jegyezte meg.