A The Queen Of Eurasia szépségverseny győztese, Horváth Krisztina szereplésével készítette el legújabb videóklipjét a hajdúszoboszlói Kovács Tamás Band, közölte a Haonnal a zenekar frontembere. A dal a Changed My Mind címet kapta, és ez lesz a csapat leendő nagylemezének címadó száma.

– Mindenképp szabadtéri helyszíneken képzeltük el a forgatást, ahol kellő teret kaphat a főszereplő, Horváth Krisztina alakítása. Személy szerint egy pozitív töltetű szöveget akartam írni a dalhoz, mely azon túl, hogy bizonyos szinten költői kérdéseket tesz fel sorsszerűségről, láthatatlan erővonalakról, melyek irányítanak bennünket az életben, könnyed hangulattal párosul, némi romantikus beütéssel. A dal stílusa klasszikus értelemben AOR, dallamos rockzene, mivel ez a zenei műfaj óriási hatást gyakorolt a zenekarra, közös nagy kedvencünk például a Toto – idézi Kovács Tamást a kiadó H-Music Hungary Facebook-oldala.