Ráadásul 23 műsorszámból állt december 16-i nádudvari egyesület karácsonyi gála. Ezen produkciókat hat korcsoportban, hatvan táncos lány mutatta be a Csilla Fitness SE égisze alatt. Ők alkotják a helyi mazsorettesek rendkívül összetartó közösségét, akik még kirándulni is együtt járnak. Legutóbb, ősszel éppen a Bükkben jártak, ahová szülők is elkísérték őket, hiszen – ahogy a lányok Erzsike nénije, azaz Tőzsér Jánosné mazsorett oktató mondani szokta – velük teljes a csapat.

E napon is ott ültek ők nézőként s bevezetésként meghallgatták Maczik Erika polgármester és Bodó Sándor országgyűlési képviselő köszöntőjét, melyben méltatták a társaságot, mint a város egyik legaktívabb civil szervezetét, amelyik mintegy két évtizede színesíti a helyi rendezvényeket és viszi Nádudvar hírét, még országhatáron túlra is.A táncokhoz a talpalávalót most is a hajdúszoboszlói Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Ifjúsági Fúvószenekara szolgáltatta.