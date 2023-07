Az Iszkiri zenekar koncertezik július 23-án, délelőtt 10 óra 30 perctől az Aquaticum Strandon. Az Iszkiri egy modern, vagány gyerekzenét játszó zenekar. Tagjai gyakorló apukák, akik főállásban is gyermekekkel foglalkoznak. Ugyanakkor évtizedek óta profi zenészként is működnek, a legkülönfélébb zenei stílusokban. 2011 tavaszán döntöttek úgy, hogy civil foglalkozásukat és legfontosabb hobbijukat összekötik. Eddig négy lemezük jelent meg, jelenleg az ötödik anyagát készítik. Emellett rengeteget koncerteznek is, Magyarországon és a határokon túl egyaránt. A program vendégek részére ingyenes.

