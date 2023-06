Forró ritmusokkal telt meg péntek este a Batthyány utca, a Debreceni Kreatív Közösség szervezésében ugyanis latin táncestre várták – és várják még most is – az érdeklődőket. Az ingyenes eseményen a latin-amerikai és dél-amerikai táncok alapjaival lehet ismerkedni, sőt tanulásra is van lehetőség profi táncoktatóktól.