Jövő októberben lesz 35 éves az ország meghatározó rockzenekara, a Tankcsapda, akik pénteken Veszprémben, az Európa Kulturális Fővárosa program keretében alig egy hónapja megnyílt Gyárkertben léptek fel. Lukács Laci énekes a koncertet megelőzően a Likebalatonnak elárulta, sokan és sokszor kérdezték már tőle, mi lehet a töretlen népszerűségük titka,

ő azonban úgy véli, igazi titok nincs.

– Sok olyan dolog van, ami a siker eléréséhez illetve annak megőrzéséhez kell, de ez valószínűleg mindenkinél más és más. A Tankcsapda egyszerűen mindig is csak azt csinálta a dalok szövegeiben és zenéiben is, amit jónak gondolt, amit őszintének érzett – mesélte a debreceni zenekar énekese. – Ez így volt, illetve van akkor is, ha az elsőre meglepő vagy mások szerint esetleg nem stílus azonos. Ha mi egy dalt a magunkénak érzünk, onnantól már nem gondolkodunk azon, hogy mások majd mit gondolnak erről. Az őszinteség pedig hosszú távon igenis működik! Ami pedig a generációkon való átívelést illeti: azzal együtt, hogy jól meghatározható a Tankcsapda stílusa és jellege, mi soha nem féltünk újítani akár zenében akár kommunikációban. Így tudjuk megszólítani a nálunk fiatalabb generációkat – tette hozzá a frontember.