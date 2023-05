A Békésen élő szerzőnek ez az első megjelent regénye, melynek már dolgozik a folytatásán. Mint azt a megjelenteknek elárulta, a fantasy regényben a környéken jól ismert arisztokrata család, a Wenckheimek is felbukkannak, természetesen egy kitalált világba illesztve. A Békés megyei településeken játszódó sztoriban sodró lendülettel zajlanak az események, zseniálisan összekapcsolva a hiteles történelmi adatokat a fantázia szülte vámpíros jelenetekkel. A visszajelzések alapján egy remekül megírt könyvet forgathatnak azok az olvasók, akik szeretik az ilyen jellegű műveket. A fiatalember másik munkája is terítékre került az est folyamán, amiben korábban írt verseit és novelláit rendezte kötetbe. A Mert én úszok, te meg nem címmel megjelent könyv figyelemre méltó irodalmi alkotásokat tartalmaz. Földesi Zoltán jr. ugyanis, mint a legtöbb író, versekkel kezdte, s úgy haladt a rövidebb, majd hosszabb lélegzetvételű prózák felé. A jelenlévők megtudhatták róla, hogy több regényötlete is van már, és természetesen a verseknek sem fordít hátat. Az írást hobbinak tartó fiatalember széles műveltsége is megnyilvánult a beszélgetés folyamán. Kiderült, hogy a Bibliában épp oly jártas, mint a történelemben vagy az irodalomban. Épp ezért a könyveit többször átolvasta, javította, mert csak minőségi munkát hajlandó kiadni a keze közül.

B. Kiss Andrea