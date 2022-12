A Könyvtárostanárok Egyesületének Testvérkönyvtárak programja azzal a céllal indult el, hogy az iskolai könyvtárak közösen dolgozzanak, támogassák egymás tevékenységét. A legszerencsésebb esetben valóban találkozhatnak is könyvtárosaik és az olvasóik, ahogyan tették ezt ma a Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola és a Debreceni Dózsa György Általános Iskola tanulói, pedagógusai. A Szabó Magda Emlékházban Hegyesiné Lázár Edit kalauzolta a csapatot, majd egy séta során Kovács Anikó Csilla és Zsupos Gabriella könyvtárostanárok vezetésével be is járták az írónőhöz kapcsolódó belvárosi helyszíneket. Iskolájukba visszatérve könyvtárhasználatra épülő feladatokat kapnak majd a gyerekek, amelynek megoldásánál jól tudják majd hasznosítani a program során szerzett ismereteiket.