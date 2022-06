A Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti, grafika és festészet, valamint fém- és zománcműves tanszaki növendékeinek munkáiból nyílt kiállítás hétfőn a Borsos-villában.

Barcsa Lajos alpolgármester

Forrás: Kiss Annamarie

A kiállításmegnyitón Barcsa Lajos alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője örömét fejezte ki a tárlattal kapcsolatban. Úgy fogalmazott, annak idején éppen azért indították el a Borsos Villát, mert szerettek volna – elsősorban a vénkertieknek – egy olyan teret kialakítani, ahol mindenki otthon érezheti magát. – Örülök, hogy a gyermekek is megtalálják itt a számításaikat, és az ő műveiket is kiállítják – fogalmazott, hozzátéve, büszkeség tölti el az általános iskola kapcsán is, hiszen szerteágazó művészeti oktatást vállaltak, így fiatal növendékeikre akár a kreatív ipar leendő tehetségeiként is tekinthetünk.