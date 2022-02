Január második felében osztotta meg a nagyvilággal legújabb dalát Dánielfy Gergő és csapara, az Utazók. A Részeg álom című számhoz – mely természetesen a zenekar nemrég megjelent harmadik nagylemezén is helyet kapott – klipet is forgattak, méghozzá nem akármilyet, azt ugyanis maga Dánielfy rendezte.

A debreceni születésű énekes a napokban a kulisszák mögé is beengedte rajongóit, igaz, csak virtuálisan: Facebook-oldalán közölt a munkálatokról egy látványos galériát, melyet később egy rövidke, de annál érdekesebb videóval támogatott meg. Ebben azt is megnézhetjük, hogy sminkelték ki a gyertyák között fekvő Dánielfyt, de a stábtagokról is látható néhány jó snitt.

A népszerű előadó a jövőről is ejtett pár szót közösségi oldalán:

sorai szerint már készül az új videóklip, azt viszont, hogy melyik számhoz forgatnak kisfilmet, egyelőre nem árulta el.