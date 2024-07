Nem számít ugyan reprezentatív felmérésnek, de azért egy halvány kontúrral kirajzolódik a Haon Facebookon közzétett kérdésére adott válaszokból, mit gondolnak a hajdú-bihariak az új PET-palack visszaváltási rendszerről.

Van, aki szerint problémás, van, aki szerint egyszerű a PET-palack visszaváltási rendszer

Forrás: MW-archív

Többen azt írják, hogy nincs vele semmi gond: hamar elnyeli az üvegeket, és – amennyiben le van töltve a megfelelő alkalmazás – már meg is érkezik a számlára a pénz, vagy a pénztárnál beváltható blokkot ad a gép. Persze olyanok is akadnak, akik gyermekek segítéséért létrehozott alapítványoknak ajánlják fel az összeget.

Mások azonban problémásnak találják a visszaváltást. Ők vagy azt kifogásolják, hogy egyáltalán nem működik a gép, vagy bizonyos üvegeket nem váltott vissza, annak ellenére, hogy betétdíjasok. Volt, aki arról számolt be, hogy a boltban az eladó felszámolta arra az üvegre is az 50 forintos díjat, ami egyébként nem volt visszaváltható.

Hogy valóban a gépek hibáznak-e, netán az emberi tévedés is közrejátszik, nem tudni. Az viszont kiderült, nem mindenki számára egyértelmű, mely csomagolások tartoznak a visszaválthatóak közé.

Volt, aki az étolajos flakonnal próbálkozott, mondván, azon is rajta van a jelölés. Igazát egy közzétett fotóval is bizonyítani próbálta, amelyet alaposan szemügyre véve viszont hamar kiderült, az újrahasznosíthatóságra utaló szimbólumot vélte betétdíj-jelölésnek.

Nincs mindenkinek ideje visszaváltani a PET-palackokat

Egyes településeken az jelent problémát, hogy állítólag egyáltalán nem található visszaváltó automata. Többek közt erről számolt be egy sárándi és egy Berettyóújfalu közelében lévő községben élő nő is. Esetükben persze érthető, problémás lehet a flakonokat egy nagyobb városba elcipelni.

Sajnos az is látható, hogy az intézkedés lényege nem mindenkiben fogant meg. Van, aki kifogásolja, hogy a rohanó világunkban nincs mindenkinek ideje arra, hogy visszavigye a visszaváltható flakonokat. Hasonlóra panaszkodik egy másik férfi is. Példaként említi, hogy valaki a mezőgazdaságban vagy a tűző napon dolgozik, és naponta 3-4 palack vizet is elfogyaszt, és nem feltétlenül van rá ideje és pénze, hogy egyesével bedobálja az üvegeket a gépbe. Az nem derült ki egyértelműen, hogy az elfogyasztott italok flakonjai hová kerülnének egyébként. Ez az illető egyenesen pénzlehúzásnak tartja a visszaváltási rendszert. Szerinte semmi köze az egésznek környezetvédelemhez, és az automata több kárt csinál, mint hasznot.

Egy másik olvasónk szerint pedig azért nincs értelme, mert felszámolják a betétdíjat, de ha nem viszi vissza a palackot, akkor úszik a pénz.

Nos, nem célunk megítélni, kinek mire van ideje, ahogy azt sem, milyen valós bosszúságokkal jár a rendszer. Az biztos, hogy – mint minden új dolgot –, szokni kell még a PET-palackok visszaváltási rendszerét.