Kenesei Krisztián üzletvezető szerint egyelőre ismerkednek a vásárlók a REpont automata működésével

Forrás: Czinege Melinda

De vajon miért nem fizet minden esetben az automata?

Talán olvasóink is jártak már úgy, hogy vettek valahol egy flakon vizet, amit egy másik bolt újrahasznosító pontján szerettek volna visszaváltani, de nem tudták. Ennek az üzletvezető szerint az az oka, hogy az automata vonalkód alapján ismeri fel a termékeket, és jóllehet, megtaláljuk rajtuk a betétdíjat, de ha még nem kerültek be az adatbázisba, nem váltja azokat vissza a rendszer.

Voltaképpen attól függ, hogy kapunk-e pénzt a palackokért, hogy felvették-e a termék kódját az adott bolt REpont automatájának adatbázisába.

Mire használhatjuk fel a pénzt, amit a visszaváltott PET palack után kapunk?

Több opció közül is választhatunk, mire szeretnénk fordítani a pénzt, amennyiben használjuk a REpont automatát:

– Ha valaki bedobja az üveget, és szeretné visszakapni a pénzt, akkor kap egy bizonylatot, amit mi kiállítunk számlaként a vásárló nevére. Azonban leggyorsabb és kevésbé körülményes megoldás, ha bankszámlára kéri. Ilyenkor be kell olvasni REpont app segítségével a megjelenő QR kódot, és rövid időn belül a kártyára érkezik az összeg – mondta Krisztián. Emellett, jótékony célra is felajánlhatjuk a palackjainkért járó forintokat.

Ha beolvassuk a REpont app segítségével a megjelenő QR kódot, rövid időn belül a kártyára érkezik az összeg

Forrás: Czinege Melinda

Miközben beszélgettünk Krisztiánnal, épp egy szép korú vásárló útját akadályoztuk, aki szerette volna beváltani flakonjait. Elmondása alapján még soha nem haladt végig egyedül a folyamaton, no persze, ezúttal is kapott némi segítséget. Ennek ellenére mégis rendszeresen ellátogat az üzletbe, miután elfogytak az üdítők, és 4-6 darabot lead, kártyára kéri az összeget, majd cicatápra költi.

Egy másik kereskedelmi lánc boltjában elhelyezett REpont automata is várta, hogy megtöltsék palackkal. Mező Gáborné a közelben él, s mint elmondta, örül annak, hogy van hol visszaváltani az üvegeket. Állítása szerint vagy ő, vagy párja rendszeresen élnek a Mohu által bevezetett lehetőséggel, és a művelet elvégzése után általában levásárolják az őket megillető összeget.