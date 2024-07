A versenyre folyamatosan készültünk, mert tudtuk, egy színdarabot kell előadnunk, ennek a témája a közelünkben található egyik érték, a mezőtúri fazekasság volt. Az előadásunk azért is nyerte el a zsűri tetszését, mert kerámiákat és népviseletet is vittünk magunkkal. A versenyen voltak más feladatok is, főleg az ügyességünket próbára tevők, és nem titkoljuk, a szerencsére is szükségünk volt