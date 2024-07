Hajdú-Bihar közbiztonsága is napirendre került a Hajdú-Bihar Vármegye Közgyűlése július 1-i ülésén. Az elmúlt év adatairól, a rendőrség munkájáról Gyurosovics József rendőr dandártábornok, a vármegyei rendőr-főkapitányság vezetője számolt be. Emellett a vármegyét érintő uniós projektek eredményeit összefoglaló beszámolóról és egy turisztikai pályázat benyújtásáról is tárgyaltak a közgyűlés tagjai, illetve átadták a Hajdú-Bihar Vármegye Rendőre elismerő díjat is. Az ülést megelőzően a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium diákjait köszöntötték, ugyanis az intézmény Pósán Enikő Andrea tanárnő által felkészített RÁLA nevű csapata nyerte a Kárpát-Medencei Hungarikum verseny középiskolások kategóriáját. A csapat tagjai – Madarász Regina, Tar Ágnes, Pikó Linett és Kordás Anna – egy-egy egésznapos belépőt kapott a debreceni Aquaticum Strandfürdőbe.

Hajdú-Bihar közbiztonsága elmúlt évekbeli adatait Gyurosovics József rendőr dandártábornok, kapitányságvezető ismertette

Forrás: Czinege Melinda

A vármegye rendőr-főkapitánya előadásában egyebek mellett ismertette, az elmúlt években jelentős mértékben nőtt az online térben elkövetett bűncselekmények száma, 2022-höz képest több mint 900-zal nőtt az ilyen esetek száma. Kiemelte, a bűncselekmények emelkedése ellenére Hajdú-Bihar vármegye továbbra is az ország legbiztonságosabb részei között van, több statisztikai adatot tekintve évek óta őrzi vezető helyét.

Mint ahogy arról korábban a Haon oldalán beszámoltunk, a vármegyében tavaly az azt megelőző előző évhez képest 27,8 százalékkal nőtt a regisztrált bűncselekmények száma, amely 2023-ben 6 ezer 858 esetet jelent. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma 1635-ről 2068-ra emelkedett, ez 26,5 százalékos növekedést jelent. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 19,5 százalékos növekedést mutat, ezen kívül az online térben elkövetett bűncselekmények száma is jelentősen megszaporodott és a tendencia jelenleg is tart, különösen a bankkártya-, valamint a hitelkártyahasználat, illetve az online banki műveletek, mobil applikációk használata kapcsán.

Az ülés elején a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium diákjait köszöntötték

Forrás: Czinege Melinda

Hajdú-Bihar közbiztonsága és a közlekedés helyzete

A közlekedésbiztonság helyzetének vonatkozásában a személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számában 6,4 százalékos emelkedés figyelhető meg. A legtöbb baleset az elmúlt évben is az elsőbbségi szabályok megsértése miatt következett be. 2023-ban a migrációs nyomás nem várt mértékben növekedett, különösen a megbújásos és a járműben történő szállítás módszerével elkövetett embercsempészés volt a jellemző. A határforgalom tavaly magasabb volt, mint 2022-ben, azonban a 2019. évi adatokat nem érte el.