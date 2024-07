A debreceni nyár egyszerre szól a különleges pillanatokról és a meglepetésekről; erre a megállapításra erősítettek rá egy leánykéréssel múlt szombaton a DC/79 nagyerdei koncertjén. A zenekar basszusgitárosa, István ugyanis egy szám közepén váratlanul a színpadra hívta barátnőjét, Viktóriát, hogy feltegye neki élete legnagyobb kérdését.

A leánykérés pillanatai után a zenekar még jobban rákapcsolt, fergeteges buli keveredett a Nagyerdei Víztoronykertben

Forrás: Molnár Péter

Amire aztán egy határozott igen volt a válasz, így a 9 éve egy párt alkotó szerelmesek a meglepett, éljenző közönség előtt léphettek kapcsolatuk következő szintjére. És persze a csók sem maradt el!

Érezte, hogy érik a leánykérés

Viktória nagyon is számított rá, hogy hamarosan megkérik majd a kezét, de azt nem tudta, hogy pont most, ezen a fülledt szombaton fog megtörténni. A koncert után ugyanis volt alkalmunk beszélgetni a jegyespárral, akik elmondták, korábban többször is felmerült már köztük a téma. Sőt, vannak dolgok, amiket Viktória nem bíz a véletlenre, ha a nagy napról van szó:

itt-ott a gyűrű kiválasztásában is segítette élete párját, és már idejekorán felfedte, milyen ékszerről álmodott.

– Nem szereti a meglepetéseket, így részben, finoman, muszáj volt belevonni kicsit – jegyezte meg István. Erre Viktória széles mosollyal az arcán meg is jegyezte: amikor összejöttek, volt egy kikötése, hogy a párja csak úgy kérheti majd meg a kezét, ha zenél közben. – Imádom, ha zenélni látom, élek-halok érte – mondta Viktória.