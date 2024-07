A nyári időszakban már megszokhattuk, hogy egymást érik a koncertek, a zenés események, valamint a bulik Debrecenben. A nyár első heteitől kezdve hétről hétre más és más előadók töltik meg a színpadokat, ezzel is egyfajta löketet adva a hamarosan érkező Campus Fesztiválnak. Bár a város zenei életében számos műfajjal találkozhatunk, július 5 és 6 között a főszerepet egyértelműen a rock and roll tölti majd be, hiszen idén is visszatér a RockTorony, ismét slágerektől és egyetemes rockballadáktól lesz hangos a Nagyerdő.

A kétnapos rendezvény során a Nirvana, a Guns N' Roses, a KISS, valamint az AC/DC slágerei is felcsendülnek majd.

Debreceni zenészek a színpadon

Pénteken a debreceni Evermind zenekar tagjai Curt Cobain és a féktelen Nirvana energiáit szabadítják majd el, míg szombaton a DC/79 formációban Szedlják János és zenésztársai Bon Scott legnagyobb slágereivel és hamisítatlan Rock&Roll életérzéssel zárják majd a koncertek sorát.

Szedlják János "Róka", a DC/79 zenekar frontembere korábban relikviák egész sorát mutatta meg a Napló hasábjain

Forrás: Napló-archív

A különleges életutat bejárt énekes korábban podcast stúdiónk vendége is volt, ahol kendőzetlenül beszélt amerikai életéről, turnéjairól, miként fogadták fiatalkorában az AC/DC legendás énekesére akkoriban megszólalásig hasonlító debreceni fiatalt, illetve arról is, hogyan került bele egyedüli magyarként az AC/DC Enciklopédiába.