A vízellátás akadálytalan lesz hiba esetén is

Balla Patrik, a TRV Zrt. Állami Létesítmények Főmérnökségének vezető elemzője a beruházás műszaki jellemzőit ismertette részletesen. Beszédéből kiderült, a Keleti-főcsatornától induló, egyenként 400 milliméter átmérőjű távvezetékpár egy elosztóaknába csatlakozik, ahonnan Hajdúböszörmény felé, majd egy másik aknába érkezve Hajdúnánás és Balmazújváros irányába indul tovább. Hajdúnánáson egy ezer köbméteres víztorony is megépül a település megfelelő vízellátása érdekében, amely vészhelyzet esetén is legalább fél napon keresztül biztosítja az ivóvizet. Fontos szempont volt, hogy a vezetékek karbantarthatóak legyenek: az ikervezetékek között néhány kilométerenként összeköttetéseket hoztak létre, ezeket motoros tolózárak vezérlik majd, melyeket a diszpécseri központból irányítanak a vízművesek. Ezzel a rendszerrel rövidül a hibaelhárítás ideje, a felhasználók számára pedig folyamatos ellátást biztosít.

Balla Patrik a műszaki paraméterekről beszélt

Forrás: Kiss Annamarie

Füzék Gábor, Mészáros és Mészáros Zrt. projektvezetője a kivitelezés jelenlegi állását mutatta be. Mint mondta, a beruházás elsődleges célja a rétegvizek megőrzése és a felszíni vizek felhasználása. Hozzátette, a tervezés és a megvalósítás mellett a cég feladatai közé tartozik többek közt a kártalanítás, a régészeti és közműfeltárások elvégzése is, melyre összesen 910 nap áll rendelkezésükre. A munkát lassítja például, hogy Hajdúnánás belvizes területen fekszik, de késleltette a haladást egy régészeti feltárás is.

A vezetékeket egy részen vasútvonalon keresztül kell megépíteni, két ponton pedig az M35-ös autópályát is keresztezik, illetve a csövek a Keleti-főcsatorna alatt is áthaladnak. Ehhez hatalmas mennyiségű anyagra lesz szükség, bizonyos speciális vezetékek pedig hazai forrásból nem szerezhetőek be.