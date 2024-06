A védőnők napja alkalmából Szabó Zoltán, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke köszöntőjében kiemelte, kivételes nap a mai: 1915. június 13-án Stefánia belga királyi hercegnő védnökségével jött létre az Országos Stefánia Szövetség az Anyák és Csecsemők Védelmére, ezen belül pedig megalakult a Védőnői Szolgálat is. A méltán megbecsült Védőnői Szolgálat 2013-ban Magyar Örökség Díjat kapott, majd 2014-ben bekerült a Magyar Értéktárba. Elismertségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Hungarikum Bizottság 2015-ös döntése alapján mint nemzetközileg is egyedülálló, tradicionális ellátási rendszerként felvételre került a Hungarikumok Gyűjteményébe.

A védőnők napja alkalmából Szabó Zoltán, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke köszöntötte az ünnepségen megjelenteket

Forrás: Czinege Melinda

Védőnőnek lenni kihívásokkal teli tevékenység

A védőnői hivatás szép és nemes, ugyanakkor sokszor kihívásokkal teli tevékenységet jelent. A feladat nagyságát, szerteágazó és felelősségteljes mivoltát mi sem bizonyítja jobban, minthogy a védőnők az ember legfontosabb életszakaszaiban jelen vannak és személyes kapcsolattartás keretében töretlen támogatást nyújtanak: már a gyermekvárás alatt, a családi élet kialakításánál, a csecsemő- és kisgyermekkorban, majd iskolavédőnő szerepkörben kísérik végig a fiatalokat a felnőtté válás göröngyös útján. Vitathatatlan, hogy e feladatukra tekintettel a védőnők a gyermek- és családvédelem egyik legfőbb alappillérét jelentik

– fogalmazott Szabó Zoltán. Hozzátette: a magas színvonalú családsegítő és családvédelmi szolgáltatások biztosításán túl nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a népegészségügyi szűrőprogramok megszervezésében és a védőoltási tevékenység lebonyolításában is. Kiemelendő, hogy elévülhetetlen és nemzetközileg is elismert érdemeik vannak a magyar lakosság magas átoltottsági arányának elérésében.

A védőnők a gyermek- és családvédelem egyik legfőbb alappillérét jelentik

Forrás: Czinege Melinda

Sokrétű és komplex feladat

Az elnök rámutatott, a védőnői hálózat sokrétű, komplex mivoltát demonstrálja, hogy e hivatást betöltő szakemberek az egészségügyi ellátás számos szegmensében jelen vannak. – Büszkeséggel tölt el, hogy e magas szakmai szintű, több mint 100 éves múltra visszatekintő, világszerte egyedülállónak tekinthető ellátási forma biztosításában intézményünk is aktív és nélkülözhetetlen szerepet tölt be. A Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égisze alatt működő, 2019-ben megalakult Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet Iskola- és Óvodaegészségügyi Szolgálata mellett 2023. július 1-jével létrejött a szakmai tevékenységünk újabb színfoltját jelentő Vármegyei Védőnői Szolgálat, s vármegyénk csaknem 150 védőnői feladatokat ellátó szakembere került Klinikai Központunk kötelékébe.

E szervezeti változás eredményeképp intézményünkben jelenleg több mint 250 védőnő látja el nap mint nap áldozatos tevékenységét

– hangsúlyozta beszédében.

Széles Diána alpolgármester megköszönte a védőnők áldozatos munkáját, majd kiemelte, a DAEFI-nek köszönhetően évente 13 gyerek vesz részt különböző szűrővizsgálatokon.

Ez egy olyan korszerű és egyedülálló program, ami már nagyon sok helyen felkeltette az érdeklődést. A gyerekek nagy százaléka küzd különböző egészségügyi problémákkal, hiába azt hinnénk egészséges, de a szűrésen kiderül, ez sajnos nincs így: valakinek gerincferdülése van, míg a másiknak lúdtalpa stb. Többek közt ezért fontos a program, és ebben ti nagy segítség vagytok, ugyanis segédkeztek, és gondoskodtok a gyerekeinkről

– szólt a védőnőkhöz.