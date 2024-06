Nem lett drágább, de olcsóbb se. Röviden így összegezhetjük a debreceni vásárcsarnokban szerzett tapasztalatainkat. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt a piaci árusok nagyjából ugyanazon az áron kínálták portékájukat, mint 2024 májusának legvégén. Van, amiért valamivel kevesebbet kell fizetni, de azért olyan termék is akad bőven, aminek az ára azért minimum megfontoltságra készteti a gyanútlan nézelődőt.

A körképből kiderül, mennyibe kerül a zöldség, a gyümölcs és a hús a debreceni piacon

Idős néni húzza maga után a kiskocsit, vagy ahogy mindenki ismeri, a banyatankot. Éva kérésemre készséggel megáll, mint mondja, nem siet sehova, hiszen egyedül él, a férjét a koronavírus-járvány ideje alatt elveszítette. A szokásosnál nagyobb bevásárlást tart, mert hétvégén érkeznek a gyerekek és az unokák. Húslevessel és rántott csirkemellel várja őket, meg egy kis gyümölccsel, eperrel és cseresznyével. – Szerencsés helyzetben vagyok, mert egész tűrhető a nyugdíjam, és még a férjem után is jár valamennyi – mondja. – Ha vendégül látom a családot, akkor nem kell garasoskodnom, olyan gyakran meg sajnos úgysem jönnek, hogy ne tudnék megfizetni egy-egy közös ebédet. Miután nem volt ellenére, hogy elkísérjem, megindultunk a sorok között.

Zöldborsó 1600 forintért

Először a zöldségeket vettük meg. Új sárgarépát vásárolt, hiszen ilyenkor azzal az igazi a húsleves – indokolta a döntést. Kilóját 600 forintért adják, a tavalyit 480-520 forint közötti áron lehet megvásárolni. Kell a levesbe néhány szál petrezselyem is, egy kiló most 1500 forint, a vöröshagyma ára 450-700 forint között van, ebből is kerül egy szép nagy fej a fazékba. Akárcsak zellerből, amiből egy kiló 800 forint, és persze egy szép, zsenge karalábé is dukál a húslevesbe, darabja 250-330 forint. És ha már jönnek a gyerekek, legyen benne karfiol is, aminek kilójáért igen szép summát kérnek el: láttunk 980 forintért, de 1100-ért is. Míg sétálunk, a többi zöldségféle árát is szemügyre vesszük. A magmentes paradicsom kilóját 1800 forintért kínálják, a normál paradicsom árában viszont nagy a szórás. A kisebb, kevésbé mutatós kilójához 500 forintért hozzá lehet jutni, van 700 forintért is, de 1000 forintért is láttunk az asztalokon. A tv-paprika ára 1200 forint körül van, a fejes káposzta 300-450 forint, a kelkáposzta kilója 750, az uborkáé 600 forint. Padlizsán és cukkini van 1000 és 1200 forintért is, brokkoli 1600 forintért vehetünk, a retek csomagja 150-250, az újhagymáé 200-300 forint. Nagy sláger ilyenkor a friss zöldborsóból készül leves. Valószínűleg az időjárás nem kedvezett az idei termésnek, mert csak néhány helyen lehet kapni, és az ára láttán lehet, hogy sokak kedve el is megy tőle, hiszen egy kilót 1300-1600 forint között adnak.