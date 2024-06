Palkovics László szerint Kínának több területen is már csak a hátát látjuk

Forrás: MCC

Trump sem verné szét a NATO-t

Veszített-e a NATO a katonai erejéből, hangzott a következő kérdés, amire a vendégek egyértelmű nemmel feleltek. – Nem tudom, hogy miért terjed ez a nézet. A svédek és a finnek felvételével csak tovább nőtt az észak-atlanti szövetség fölénye. A finnek kiemelkedően jól képzett haderővel és innovatív hadiiparral rendelkeznek. Ráadásul a NATO sokkal közelebb került Szentpétervárhoz, amelyet így jobban kell védenie az oroszoknak – fejtette ki Demkó Attila, aki szerint az USA Donald Trump esetleges újbóli elnökké választásával sem lépne ki a NATO-ból. Legfeljebb növelné a nyomást azokon az európai tagállamokon, amelyek nem teljesítik a GDP-arányos legalább 2 százalékos katonai költést.

– A képességek egy idő után elavulnak, ezért sok országnak kellene modernizálnia. Ezt a folyamatot sietteti, hogy a háborúval az orosz hadi innováció is felpörög. Nem igaz, hogy a „medve" nem tanul. Más kérdés, hogy a közelmúltban az ukránoknak ismét sikerült egy pár ezer dolláros drónnal súlyos károkat okozni egy 35 millió dolláros Szu-57-esben. Az ötödik generációs vadászbombázót, amelyből kevés áll rendelkezésre Oroszországban, még könnyűszerkezetes hangárral sem védték... – fejezte ki értetlenségét a szakértő. Leszögezte:

a NATO ma katonailag erősebb, mint volt, igaz, ez az erő közvetlenül nem érvényesíthető Ukrajnában. Hadi eszközökben, állományban a NATO jól áll, a hadiipar felfuttatásában kevésbé. Ez utóbbi időigényes, sokirányú megfelelésnek alávetett folyamat, különösen Európában. Oroszországban, Kínában nyilván nem ennyire időigényes a különféle engedélyek beszerzése.

Az olyan innovációk, mint a mesterséges intelligencia, a robotok vagy éppen az ukrán hadszíntéren bizonyító drónok a modern hadseregeket is átalakítják. Palkovics László úgy fogalmazott, a szomszédban dúló háború egyik fő tanulsága, hogy egy, a Mediamarktban beszerezhető pár százezer forintos drónnal akár egy több százmilliós harckocsi is elpusztítható. – Ezzel együtt a drónok sem mindenhatók. Hiszen nem váltják ki például a 70 kilométerre is kilőhető 155 milliméteres tüzérségi lőszereket. S még e lőszereket is nagyban érinti az innováció, hiszen dolgoznak azon, hogyan lehet növelni általuk a hatótávolságot vagy azt elérni, hogy cirkálólőszerként csak meghatározott célpontra csapjanak le. S ha ilyen nincs a közelben, akkor megsemmisülés helyett úgy landoljanak, hogy később begyűjthetők legyenek az újbóli felhasználás érdekében – mutatott rá Palkovics László.