A június 9. napján zajlott települési önkormányzati képviselők választásán a nyolcfős képviselő-testületbe választott tagok június 20-án, csütörtökön vehették át megbízólevelüket a Helyi Választási Bizottság elnökétől, Komáromi Tibornétól.

Az októbertől megválasztott grémium. A képen balról: dr. Koroknai-Bokor Erzsébet, Juhász Sándor., Tóthné Horváth Ilona, Pető József, Maczik Erika, Bogdán Balázs, dr. Réz Szilvia, Tóthné O Nagy Judit, Kalmár Erzsébet.

Forrás: Marján László

Mint ismert Maczik Erika polgármesterként újabb öt évre elnyerte a választók bizalmát Nádudvaron. Nem is akárhogy! 1990 óta a legnagyobb támogatási aránnyal (69,24%-kal) és a legtöbb, szám szerint 2283 szavazattal.

A nyolc legtöbb szavazatot elérő induló és ezáltal Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai 2024. október 1-jétől (a kapott szavazatok sorrendjében): dr. Réz Szilvia, Pető József, Kalmár Erzsébet, Tóthné Horváth Ilona, dr. Koroknai-Bokor Erzsébet, Tóthné O Nagy Judit, Bogdán Balázs, Juhász Sándor.

Megválasztásukhoz Maczik Erika polgármester is gratulált, a közös munkájukhoz sok sikert kívánt. Emellett kiemelte, hogy a 2019-es, addigi legnagyobb részvételi arányt is túlszárnyalva idén a választók 50,44%-a adta le támogató szavazatát, ami minden eddiginél nagyobb legitimitást és választói bizalmat jelent a testület felé. Ez a felhatalmazás viszont óriási felelősséggel is jár, ám megfelelő alázattal, szerénységgel, szakmaisággal és tenni akarással párosítva a város fejlődéséért, a helyiek érdekeit képviselve fognak ezzel a bizalommal élni.