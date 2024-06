A június 9. napján zajlott roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az ötfős képviselő-testületbe választott tagok június 20-án, csütörtökön vehették át megbízólevelüket a Helyi Választási Bizottság elnökétől.

A 2024 októberétől mandátummal bíró roma nemzetiségi képviselők a városvezetővel. A képen balról: Lakatos István, Kovács Zsolt Csabáné, Maczik Erika polgármester, Kovács István, Balogh Emma.

Forrás: Marján László

A képviselők átvehették megbízólevelüket

A választási eredmény alapján a testületbe jutók: Kovács István, Lakatos István, Kovács Zsolt Csabáné, Balogh Emma, Varga Dávid. Közülük az első négy megválasztott képviselő vette át mandátumát igazoló megbízólevelet a városháza tanácskozótermében.

Megválasztásukhoz Maczik Erika, Nádudvar polgármestere is gratulált, munkájukhoz is sok sikert kívánt, s bizodalmát fejezte ki, hogy a 2019-2024-es ciklushoz hasonlóan a 2024. október 1-jén kezdődő ötéves periódusban is jól fognak tudni együtt dolgozni.