A szép fogások mellett ezúttal is botlottak tilosban járókba az utóbbi napokban a hajdú-bihari horgászszervezetek szövetsége halőrei. Legújabb posztjukban visszaeső rapsicokról írtak Bakonszegtől Tiszavasváriig: a bejegyzés szerint van olyan pecás, akit a tavasz óta már ötödik alkalommal értek jogosulatlan horgászaton, de szinte minden napra jutott engedély nélküli horgász.

Újra orvhorgászokat fogtak a hajdú-bihari halőrök – az egyikük becserkészését fel is vették

Akcióban a hajdú-bihari halőrök

A halőrök emellett méreten aluli pontyokkal is találkoztak, de mint írták, a legbosszantóbb, hogy a Keleti-főcsatorna kíméleti részén két nap eltéréssel is orvhorgászok jelentek meg, és méretes hallal távoztak volna, ha a halőrök nem csípik el őket. Posztjuk szerint ez a két férfi is visszaeső, korábban már tetten érték őket a kíméleti szakaszon.

Egyikük június 12-i lebuktatásáról feszült videó is készült testkamera és drón segítségével, ezt a cikk alján tekinthetik meg.