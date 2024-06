A nyári szünetben ideális pénzkereseti- és tapasztalatszerzési lehetőség a diákmunka. Ebben a cikkben összeszedtük a diákok munkavállalásának jogszabályi hátterét, megnéztük a hajdú-bihari munkalehetőségeket, és azt is, mennyit lehet keresni.

A diákok foglalkoztatásáról a munka törvénykönyve rendelkezik, mely szerint 16 éves kortól lehet munkát vállalni, de két esetben már fiatalabbak is elkezdhetik. Így iskolaszünetekben (így a nyári szünetben is) a nappali tagozatos tanulók 15 éves koruktól dolgozhatnak; illetve – a naptári évtől teljesen függetlenül – a nyári szünetben és utána is, a 16 év alattiak jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, és hirdetési tevékenységet végezhetnek, viszont ezt be kell jelenteni a gyámhatóságnál.

A 18 év alattiakat a munka törvénykönyve fiatal munkavállalónak hívja, a foglalkoztatásukra vonatkozó legfontosabb szabályok a következők: nem dolgozhatnak éjszaka, azaz este 10 és reggel 6 óra között; túlórát nem lehet nekik elrendelni, továbbá egy nap maximum 8 órát dolgozhatnak. Ez azokra is érvényes, akik egyszerre több melóhelyet pörgetnek: ha valaki reggel fagyit árul egy cukrászdában, délután pedig úszómesterkedik a strandon, akkor is összesen 8 órát tölthet munkával.

Milyen papírok kellenek a diákmunkához?

A megfelelő életkor mellett a munkavállalás másik feltétele az adóazonosító, hogy a munkáltató be tudja jelenteni a diákot. Az adóazonosító az adóigazolványon, ismertebb nevén az adókártyán található, első alkalommal ingyenesen állítják ki, mint bármelyik két sárga lapot begyűjtött focistát. Akinek még nincs a farzsebében egy adókártya (az igazi adó ász), a NAV-nál igényelheti elektronikusan, személyesen vagy bármelyik postán.

A munkavégzéshez munkaszerződést kell kötni, aminek tartalmaznia kell a munkakört, a munkabért, a munkavégzés helyét, a napi munkaidőt és a munkavégzés időtartamát, hogy melyik napon kezdődik a munkavégzés és meddig alkalmazzák a diákot. Fontos, hogy 18 éven aluliak esetében a törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges a munkaszerződés megkötéséhez.

Nem kell azonban munkaszerződést kötni, ha az egyszerűsített foglalkoztatást választják a felek. Ezek jellemzően nem rendszeres mezőgazdasági és turisztikai idénymunkák, vagy alkalmi munkák, és ilyenkor elegendő, ha a munkáltató bejelenti a diákot az adóhatóságnál.