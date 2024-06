A magyar válogatott játéka is téma volt

János bácsi a mai napig nem hagyta el magát, feleségével többnyire együtt járnak bevásárolni, sétálni. De van olyan is, amikor egyedül veszi nyakába a várost. – Nagyon jó helyen lakunk, minden itt van a közelben, akár egy piac, egy bolt, vagy a patika. Hétköznaponként hordatjuk az ebédet, hétvégente főzünk, szóval egyáltalán nem unatkozunk. Mindig van mit csinálni, és ez így van jól – jegyezte meg, majd a labdarúgó válogatott eddigi, Eb-n nyújtott teljesítményéről is megosztotta a véleményét.

– Amióta Marco Rossi a csapatkapitány, azóta jól látható, hogy fejlődtünk. Nyilván voltak az első két meccsen olyan megmozdulásaink, amik pechesen sikerültek, de ez mindig benne van. A DVSC hajdani kapusát, Jakab Sándort nagyon jól ismertem, aki mindig azt mondta nekem, a fociban bármi megtörténhet, meglepetések bármikor jöhetnek, és jött is a legutóbbi meccsen a skótok ellen. Csoboth Kevin az utolsó pillanatban kapott egy gyönyörű labdát, amit gondolkodás nélkül bevágott a kapuba, 1-0-ra győztünk, ami óriási öröm volt mindannyiunknak. Bízom benne, tovább tudunk jutni, és az elkövetkezendő napokban, hetekben megmutathatják a mieink, mi is van még bennük – mondta János bácsi, aki a hosszú élet titkát ugyan nem osztotta meg velünk, mert kérdésünkre azt felelte, még ő sem tudja; viszont abban biztos, bármennyi éves is legyen valaki, nem szabad elhagynia magát.

A mai napig jövök-megyek, csinálom a dolgom, írok is, és élvezem azt, amit csinálok. Nem érzem magam 90 évesnek, még magam sem tudom, hogyan telt el így az idő

– jegyezte meg.