Sokan attól félnek, hogy amikor az erdőkben sétáltatják kedvenceiket, akkor a legnagyobb a kullancsveszély – ez azonban nem teljesen igaz. Gargya Sándor, a Debrecen területéhez tartozó JózsaVet rendelő állatorvosa a Haon megkeresésére elmondta, mit érdemes tenni, hogy kedvenceink ne essenek a fertőzés áldozatául. Kifejtette: 800 méter felett olyan fajok élnek, amelyek nem kimondottan a kutyákra terjesztik a halálosan veszélyes babéziát. Az alföldi ligetekben viszont rengeteg fertőzött élősködő rejtőzik. Gargya Sándor szerint az igazán komoly veszélyt a babesia canis nevezetű egysejtű vérparazita jelenti, ami a kullancsok szájszervében található.

Állatorvos nézi át a kutyát kullancs után kutatva; otthon is tegyük meg ugyanezt séta után!

– Kísérlet bizonyítja, hogy egy fertőzött kullancs 32 generáción keresztül tudja továbbadni a babéziát az utódainak. Ez azt jelenti, hogy egy egyed elég ahhoz, hogy több millió új hordozó szaporodjon – világított rá az állatorvos.

A cickat nem kell félteni babéziás kullancstól

Gargya Sándor felvázolta, hogy több típusa is létezik az említett parazitának: a babesia canis csak a kutyák vörösvérsejtjeit támadja meg, a babesia ovis a kisebb kérődzőkre nézve fertőző, míg a babesia bovis a szarvasmarhákra jelent fenyegetést. Megjegyezte, hogy Afrikában van olyan faj, ami még emberekre is veszélyes.

Olyan, babéziát terjesztő kullancstípus nincs, amelytől a macskákat kellene félteni.

Az enyhe tél ellenére is érdemes vigyázni: az állatorvos vizsgált már meg olyan ebet, amit mínusz 20 fokban ért kullancstámadás. Jóllehet aligha maradnak meg ezek a kártevők ebben az évszakban, mégis mérlegelést igényel a gazdik részéről a védekezés módja.

Nem mindegy, hova, mennyi időre megy a kutya

Kinek mi a szokása: egy „lakáskutyust” kivinni két körre, majd utána átnézni teljesen más, mint egy vadászkutyával sétálni, ami közben az orrával túrja az avart. Ha naponta másfél-két órát tölt valaki a kutyussal egy ligetben, akkor az állat már jóval nagyobb veszélynek van kitéve

– hangsúlyozta Gargya Sándor. Ugyanakkor a belvárosban is résen kell lenni, mert a közösségi tereken, ahol sokan megfordulnak, is megtalálhatók a vérszívó ízeltlábúak.

Rámutatott, hogy a megelőzésre alkalmasak lehetnek különféle rágótabletták, cseppek és a kullancsnyakörv is. Azonban figyelembe kell venni, hogy a házőrzőnk számára mi az optimális választás, esetleg nincs-e rejtett betegsége. Kisgyermekes családoknak a cseppet nem kifejezetten ajánlják. A tabletták között pedig van különbség, hogy külső élősködők, vagy a szúnyogok okozta szívférgesség ellen alkalmazhatók. Gargya Sándor kiemelte, hogy érdemes állatorvoshoz fordulni, mielőtt valamelyik opció mellett döntenek a gazdik.

– Én a saját kutyáimnál is váltogatom a készítményeket, hogy ne állandóan gyógyszerrel terheljem a szervezetüket – árulta el. Hozzátette, hogy hasznos lehet az éves vérlaborvizsgálat még akkor is, ha minden rendben van kedvencünkkel.

Felhívta a figyelmet, hogy léteznek olyan gyógyszerek, amelyek szinte bármilyen üzletben elérhetőek. Ezeket megvásárolni kényelmes megoldásnak tűnhet, viszont a használati utasításon kívül nincs más, az esetleges veszélyekről megfelelő tájékoztatást nyújtó forrás.

Akár városi parkban is kullancs ragadhat kedvencünkbe

Hogyan (ne) távolítsuk el a kullancsot a kutyából?

Fogjunk egy csipeszt, és vegyük ki minél hamarabb a kullancsot, ehhez nem kell állatorvos. Szerintem minden olyan háztartásban, ahol lakik hölgy, van valószínűleg szemöldökcsipesz, az is megfelelő lehet erre a célra. El kell kapni a kullancsot a tövénél, és az óramutató járásával ellentétesen ki kell tekerni. Így minimális az esélye, hogy beleszakadjon

– tanácsolta Gargya Sándor, hogy miként érdemes eljárni, ha felfedezzük a kutyánkban a vérszívót.

Emellett fontos tudni, hogy ilyen esetben még nem biztos, hogy meg fog betegedni az állat, sőt még akkor sem, ha bekerült a nyálába a babézia. Ha a kullancs potroha nagyon megduzzadt, az azt jelenti, hogy tele van kiszívott vérrel. Amennyiben ezt nem tapasztaljuk, akkor érdemes legalább egy hétig megfigyelni a kutyust, mivel még az állatorvosoknak is nehéz a kezdeti stádiumban diagnózist felállítani. Ha ugyanúgy viselkedik, mint azelőtt, jó a kedve és az étvágya, illetve nincs láza, akkor nem szükséges készítményekkel terhelni.

A babézia gyógyszere az injekció, de Gargya Sándor mégis arra figyelmeztetett, hogy ha megtaláljuk a kullancsot, akkor se essünk kétségbe. Pláne ne olajjal vagy krémmel próbáljuk meg eltávolítani a pókszabású élősködőt, mert ha addig nem köpte vissza a sebbe a fertőzést, a művelet hatására biztosan meg fogja tenni.

– Az a baj, hogy a kezdeti lépésekben veszünk perifériás vért, és egy korai fertőzés esetében nem biztos, hogy látni fogom abból a kórokozót. Nem szabad elvárni az állatorvosoktól, hogy a vér alapján megmondják, hogy a két órával ezelőtt kiszedett kullancs megfertőzte-e a kutyát vagy sem – nyomatékosította.

Tegyük fel, hogy nem vettük észre a kullancsot. Mik a babézia tünetei?

Megtörténhet, hogy valaki nem nézi át a kutya bundáját séta után. Ilyen esetben akkor kell szakemberhez fordulni, ha a kutyusnak szinte felállni sincs kedve a láz miatt, emellett bágyadt, szomorú és étvágytalan.

– A rendkívül csúnya, kávébarna színű vizelet fertőzöttségre utal, ha pedig vörhenyes, akkor azt általában már nagyon komoly gondként kezelik a gazdik. Ezek az első jelek, ettől pedig sokkal rosszabb, ha heveny veseelégtelenség alakul ki. Ekkor a kutya már borzasztó rosszul van, szinte teljesen fehérré válik, és gyakorlatilag nincs vizelet, csak profúz, vagyis hasmenéses hányás. Ezt már nagyon nehéz kezelni – figyelmeztetett az állatorvos.

Hazánkban is megjelent a hyalomma nevezetű kullancsfaj

Az olyan nem őshonos egyedeket, mint hyalomma nevű kullancsfaj, a klímaváltozás és a vándormadarak is magukkal hozzák, valamint az egyre inkább kiterjedő repülős idegenforgalom is szerepet játszhat megjelenésükben.

Húsz éve, amikor végeztem, akkor a babéziáról, illetve a szívférgességről is annyit tanultunk, hogy vannak. Nem gondoltam, hogy ennyi idő távlatában ilyen kiélezetten lesznek itt a praxisunkban. Ezek a betegségek akkor még a szubtrópusi, mediterrán országokban voltak jelen

– számolt be a szakember.

A Hyalomma kullancsnak nem véletlenül nincs magyar neve, hisz nem őshonosak nálunk, elsősorban Afrikából és a mediterrán térségből származnak

Elmondta, hogy a mai védőoltások nagyon hatékonyak, ezért is van már csak elvétve például szopornyicás (vírusos, fertőző megbetegedés) kutya. A kullancsok esetében is sok felkészült, letisztult biztonsági stratégiával rendelkező kutyatulajdonos van, inkább a szívférgesség épült még be kevésbé a köztudatba.

Ami még a megelőzést illeti, Gargya Sándor rámutatott: léteznek különböző rágótabletták, amelyek kiváló védelmet adnak a külső élősködők ellen, típustól függően akár 84 napig is. Ha a gazdi csak egy rövid sétát tervez, akkor nem feltétlen kell hosszú távú megoldást keresni, elég spray-vel befújni az állatot. Utána viszont ajánlott átnézni a lágyéki területeket, a hónaljat, a szájat és a szem környékét, illetve a pofa nyálkahártyáját.

